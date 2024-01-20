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Елена Зеленская рассказала, как изменился ее муж в должности президента

20 января 2024 23:53
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Елена Зеленская рассказала, как изменился ее муж в должности президента
Первая леди Елена Зеленская. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что черты характера ее мужа стали более острыми. По ее словам, Владимир Зеленский "стал более сентиментальным в простых вещах".

Об этом Елена Зеленская рассказала в интервью "Мы-Украина".

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"Очень сложно оценить, изменился ли его характер. Я могу сказать, что есть острые черты его характера — упрямство, целеустремленность, выносливость. Что касается личного, то мне кажется, что он стал сентиментальным в более простых вещах, потому что, когда тебе не хватает простых вещей — общения с семьей, так ты начинаешь больше это ценить. Его можно порадовать любой мелочью, которая связана с детьми", — отметила Зеленская.

Напомним, что Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, считает ли себя главной советницей президента Владимира Зеленского. По ее словам, она уверена, что глава государства так говорит.

Также мы писали, что Зеленская анонсировала восстановление больницы в Изюме Харьковской области. Она рассказала, когда это произойдет.

Добавим, что Первая леди ответила, хочет ли, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на пост президента во второй раз. Об этом она рассказала в подкасте изданию Economist.

Владимир Зеленский
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Елена Зеленская
семья
Украина
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