Перша леді України Олена Зеленська. Фото: пресслужба першої леді України

Перша леді України Олена Зеленська анонсувала відновлення лікарні в Ізюмі Харківської області. За її словами, це відбудеться вже у 2024 році.

Про це Олена Зеленська сказала в інтерв'ю "Ми — Україна".

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Відновлення лікарні в Ізюмі

За словами першої леді, один з проєктів — це відновлення лікарні у місті Ізюм Харківської області.

"Ми розуміємо, що таке Ізюм, — це велика рана на тілі України. Ізюмська лікарня майже повністю була зруйнована та розграбована росіянами під час окупації, але перед початком повномасштабного вторгнення вона щороку обслуговувала 150 тисяч місцевого населення. Тобто це опорна лікарня. Ми вже почали проєктну документацію. Сподіваємося, що у 2024 році почнуться ремонтні роботи", — додала Зеленська.

Нагадаємо, колишній головний тренер збірної України та кандидат в президенти УАФ Андрій Шевченко приїхав до Харкова. У місті він зустрівся з представниками регіональних асоціацій.

Також ми писали, що на п'ятьох станціях метро Харкова відкрився дитячий садок. Наразі там навчаються близько 400 дітей.

Додамо, російські загарбники завдали чергового удару з артилерії по Куп'янську, що на Харківщині, сьогодні, 20 січня. У місті зазнав руйнувань житловий будинок.