Олена Зеленська розповіла, як змінився її чоловік на посаді президента

Перша леді Олена Зеленська. Фото: president.gov.ua

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що риси характеру її чоловіка стали гострішими. За її словами, Володимир Зеленський "став сентиментальнішим у простих речах".

Про це Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю "Ми-Україна".

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"Дуже складно оцінити, чи змінився його характер. Я можу сказати, що є риси його характеру, які стали гострішими — впертість, цілеспрямованість, витривалість. Щодо особистого, то мені здається, що він став сентиментальним у простіших речах, тому що, коли тобі не вистачає простих речей — спілкування з родиною, то ти починаєш більше це цінувати. Його можна потішити будь-якою дрібницею, яка пов’язана з дітьми", — зазначила Зеленська.

Нагадаємо, що Перша леді України Олена Зеленська зізналась, чи вважає себе головною радницею президента Володимира Зеленського. За її словами, вона впевнена, що глава держави так говорить.

Також ми писали, що Зеленська анонсувала відновлення лікарні в Ізюмі Харківської області. Вона розповіла, коли це відбудеться.

Додамо, що Перша леді також відповіла, чи хоче, щоб Володимир Зеленський балотувався на посаду президента вдруге. Про це вона розповіла в подкасті виданню Economist.