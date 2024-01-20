Зеленська зізналась, чи вважає себе головною радницею президента
Перша леді України Олена Зеленська зізналася, чи вважає себе головною радницею Президента Володимира Зеленського. За її словами, вона впевнена, що глава держави так говорить.
Про це Олена Зеленська сказала в інтерв'ю "Ми — Україна".
Головна радниця Зеленського
За словами першої леді України, будь-який хороший чоловік буде казати, що його дружина — це найкраща порадниця.
"Впевнена, що мій чоловік так каже, як і Джо Байден так каже. Це гармонійні стосунки в родині, але я не вважаю, що це етично — щось радити чоловіку зараз. Він Президент, Гарант Конституції, приймає надскладні рішення", — зазначила Зеленська.
Вона вважає, що не може радити щось Зеленському.
Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська анонсувала відновлення лікарні в Ізюмі Харківської області. За її словами, це відбудеться вже у 2024 році.
Також ми писали, що організатори Економічного форуму в Давосі заздалегідь звернулися з проханням анонсувати участь Президента України Володимира Зеленського. Це привернуло додаткову увагу до заходу.
Додамо, Володимир Зеленський розповів, що проводить наради щодо майбутніх міжнародних заходів. Зокрема, це стосується й відносин з європейськими партнерами України.
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