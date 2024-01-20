Зеленська зізналась, чи вважає себе головною радницею президента

Перша леді України Олена Зеленська. Фото: ОП

Перша леді України Олена Зеленська зізналася, чи вважає себе головною радницею Президента Володимира Зеленського. За її словами, вона впевнена, що глава держави так говорить.

Про це Олена Зеленська сказала в інтерв'ю "Ми — Україна".

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Головна радниця Зеленського

За словами першої леді України, будь-який хороший чоловік буде казати, що його дружина — це найкраща порадниця.

"Впевнена, що мій чоловік так каже, як і Джо Байден так каже. Це гармонійні стосунки в родині, але я не вважаю, що це етично — щось радити чоловіку зараз. Він Президент, Гарант Конституції, приймає надскладні рішення", — зазначила Зеленська.

Вона вважає, що не може радити щось Зеленському.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська анонсувала відновлення лікарні в Ізюмі Харківської області. За її словами, це відбудеться вже у 2024 році.

Також ми писали, що організатори Економічного форуму в Давосі заздалегідь звернулися з проханням анонсувати участь Президента України Володимира Зеленського. Це привернуло додаткову увагу до заходу.

Додамо, Володимир Зеленський розповів, що проводить наради щодо майбутніх міжнародних заходів. Зокрема, це стосується й відносин з європейськими партнерами України.