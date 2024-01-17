Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Люди arrow Кулеба в Давосі прокоментував тиск на Україну щодо переговорів з РФ arrow

Кулеба в Давосі прокоментував тиск на Україну щодо переговорів з РФ

17 січня 2024 17:46
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кулеба в Давосі прокоментував тиск на Україну щодо переговорів з РФ
Глава МЗС України Дмитро Кулеба у Давосі. Фото: Новини. LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував тиск на Україну з боку Заходу щодо переговорів з Росією. На його твердження, тиску з боку США немає.

Про це Кулеба повідомив у рамках виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає кореспондент Новини.LIVE

Читайте також:

Кулеба про переговори з РФ

Міністр сказав, що жодного тиску з боку американців чи інших країн не чиниться. Президент Путін чітко заявив, що він не має наміру повертати захоплені території.

"Його намір — продовжувати військові дії до кінця своїх днів. Нам необхідно здобути перемогу в цій війні, щоб забезпечити виживання сучасного світу. Йдеться про життя людства та про збереження світового порядку, який нам знайомий", — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що 17 січня відбувається "Україна у війні: рік третій" на полях Щорічного форуму у Давосі. У ній взяли участь міністри закордонних справ Великобританії Девід Кемерон та України Дмитро Кулеба.

У рамках свого виступу він порівняв війну в Україні та Газі. За його словами, різниця полягає в тому, що війна на Близькому Сході дала деяким країнам інструменти, щоби відмовитися від допомоги Україні.

Також ми писали, що 16 січня президент України Володимир Зеленський та його польський колега прибули на дискусійну панель "Український дім" у Давосі. Політики вперше зустрілися після початку блокади українсько-польського кордону. Вони провели зустріч за зачиненими дверима, а потім Зеленський поїхав.

Дмитро Кулеба
володимир путін
переговори
Україна
Давос
війна в Україні
Росія
Економічний форум
давос2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі