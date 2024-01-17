Кулеба в Давосі прокоментував тиск на Україну щодо переговорів з РФ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба у Давосі. Фото: Новини. LIVE

Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував тиск на Україну з боку Заходу щодо переговорів з Росією. На його твердження, тиску з боку США немає.

Про це Кулеба повідомив у рамках виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає кореспондент Новини.LIVE

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Міністр сказав, що жодного тиску з боку американців чи інших країн не чиниться. Президент Путін чітко заявив, що він не має наміру повертати захоплені території.

"Його намір — продовжувати військові дії до кінця своїх днів. Нам необхідно здобути перемогу в цій війні, щоб забезпечити виживання сучасного світу. Йдеться про життя людства та про збереження світового порядку, який нам знайомий", — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, що 17 січня відбувається "Україна у війні: рік третій" на полях Щорічного форуму у Давосі. У ній взяли участь міністри закордонних справ Великобританії Девід Кемерон та України Дмитро Кулеба.

У рамках свого виступу він порівняв війну в Україні та Газі. За його словами, різниця полягає в тому, що війна на Близькому Сході дала деяким країнам інструменти, щоби відмовитися від допомоги Україні.

Також ми писали, що 16 січня президент України Володимир Зеленський та його польський колега прибули на дискусійну панель "Український дім" у Давосі. Політики вперше зустрілися після початку блокади українсько-польського кордону. Вони провели зустріч за зачиненими дверима, а потім Зеленський поїхав.