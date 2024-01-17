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Кулеба в Давосі прокоментував очікування США щодо вступу України до НАТО

17 січня 2024 18:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кулеба в Давосі прокоментував очікування США щодо вступу України до НАТО
Глава МЗС України Дмитро Кулеба у Давосі. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про очікування США щодо вступу України до НАТО. За його словами, у Вашингтоні вірять, що українці зроблять ще один крок до вступу до альянсу.

Про це Кулеба повідомив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає кореспондент Новини.LIVE

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Очікування США щодо вступу України до НАТО

"Я вірю, що у Вашингтоні вважають, що Україна зробить ще один крок до членства в НАТО", — каже Кулеба.

При цьому він додав, що концепцію цього кроку ще не затверджено. Також міністр згадав, що за 48 годин до оголошення України кандидатом на членство в ЄС рішень також не було.

"Так що з усім цим скептицизмом, ірраціональним скептицизмом, обґрунтованим скептицизмом навколо, я думаю, що ми всі повинні дотримуватись правила, якому народ України вчить увесь світ: ніколи не здавайся, і ти зрештою отримаєш це", каже Кулеба.

Нагадаємо, що 17 січня відбувається сесія "Україна у війні: рік третій" на полях Щорічного форуму у Давосі. У ній взяли участь міністри закордонних справ Великобританії Девід Кемерон та України Дмитро Кулеба.

В рамках свого виступу він порівняв війну в Україні та Газі. За його словами, різниця полягає в тому, що війна на Близькому Сході дала деяким країнам інструменти, щоби відмовитися від допомоги Україні.

Також він прокоментував тиск на Україну з боку Заходу щодо переговорів з Росією. На його твердження, тиску з боку США немає.

Дмитро Кулеба
США
НАТО
МЗС
Україна
Давос
політики
війна в Україні
Економічний форум
давос2024

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