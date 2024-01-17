Кулеба в Давосе озвучил приоритеты Украины на 2024 год

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба озвучил приоритеты Украины на 2024 год. По его словам, это противовоздушная оборона, самолеты, ракеты, то, что нужно для электронной борьбы.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, об этом он заявил на дискуссионной панели "Украинский Дом" в Давосе.

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Приоритеты Украины на этот год

"Мы стоим перед простой реальностью: если Путин атакует ЕС, он не сможет защитить себя. Он упадет. Его нынешней индустрии недостаточно для защиты ЕС", — подчеркнул Кулеба.

По его словам, Европа должна усилить свою оборонную промышленность. Кулеба добавил, что также необходимо отменить бюрократию, чтобы все синхронизировать.

Напомним, министр иностранных дел Украины рассказал, почему Соединенные Штаты Америки сомневаются с новым пакетом помощи Украине. По его словам, причиной всему является заявление американских конгрессменов по ситуации на границе США и Мексики.

Также мы писали, на полях Всемирного экономического форума в Давосе, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил войну в Украине и Газе. По его словам, разница состоит в том, что война на Ближнем Востоке дала некоторым странам инструменты, чтобы отказаться от помощи Украине.