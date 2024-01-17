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Кулеба у Давосі озвучив пріоритети України на 2024 рік

17 січня 2024 17:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кулеба у Давосі озвучив пріоритети України на 2024 рік
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба озвучив пріоритети України на 2024 рік. За його словами, це протиповітряна оборона, літаки, ракети, те, що потрібно для електронної боротьби

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, про це він заявив на дискусійній панелі "Український Дім" у Давосі.

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"Ми стоїмо перед простою реальністю: якщо Путін атакує ЄС, він не зможе захистити себе. Він впаде. Його нинішньої індустрії недостатнє для захисту ЄС", — наголосив Кулеба.

За його словами, Європа повинна посилити свою оборонну промисловість. Кулеба додав, що також потрібно скасувати бюрократію, щоб все синхронізувати.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України розповів, чому Сполучені Штати Америки вагаються з новим пакетом допомоги Україні. За його словами, причиною всьому — заява американських конгресменів щодо ситуації на кордоні США та Мексики.

Також ми писали, на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, глава МЗС України Дмитро Кулеба порівняв війну в Україні та Газі. За його словами, різниця полягає в тому, що війна на Близькому Сході дала деяким країнам інструменти, щоби відмовитися від допомоги Україні.

Дмитро Кулеба
Європейський союз
росія
війна
володимир путін
МЗС
Україна
Давос
ППО
ракети
літаки
давос2024

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