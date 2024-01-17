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Кулеба виступає в Українському домі у Давосі — пряма трансляція Новини.LIVE

17 січня 2024 17:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кулеба виступає в Українському домі у Давосі — пряма трансляція Новини.LIVE
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба почав виступ в Українському домі у Давосі. Він відбувається на заході на полях Всесвітнього економічного форуму.

Подивитися прямий ефір з виступом Дмитра Кулеби у Давосі можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Виступ Кулеби у Давосі

Давоський форум — це міжнародна економічна зустріч, до якої залучені не лише бізнесмени та представники великої економіки. Його відвідали також лідери різних країн світу та керівники міжнародних організацій.

Наразі там виступає очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, глава МЗС України Дмитро Кулеба порівняв війну в Україні та Газі. За його словами, різниця полягає в тому, що війна на Близькому Сході дала деяким країнам інструменти, щоби відмовитися від допомоги Україні.

Також ми писали, заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький на дискусійній панелі "Український дім" у Давосі заявив, що у керівництва Росії є декілька цілей, які воно ставить перед своїми військами на 2024 рік. Зокрема, країна-агресор планує виснажити та повністю знищити українську протиповітряну оборону, аеродромну мережу, винищувачі, а також знизити потужність підприємств військово-промислового комплексу.

Дмитро Кулеба
МЗС
Україна
Давос
давос2024

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