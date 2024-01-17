Кулеба назвал уроки, которые вынесла Украина из контрнаступления
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три главных урока, которые извлекла Украина из контрнаступления. По его словам, это контроль за воздухом, изменение характера войны и уважение к врагу.
Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, об этом он сказал на дискуссионной панели "Украинский Дом" в Давосе.
Что сказал Кулеба
"Эта война начиналась как танковая и артиллерийская, а продолжится, как война артиллерии и дронов. Я не говорю, что танки потеряют актуальность, но изменится главная боевая сила, о которой мы говорим на поле битвы", — сказал он.
Также глава МИД отметил, что один из самых главных уроков — уважение к врагу.
"Третий урок на самом деле не урок для меня, ведь я считал, что независимо от того, насколько не любишь Россию и презираешь, но должен ее уважать, ведь Россия — это враг. И урок заключается в том, чтобы всегда уважать своего врага. Враг тоже перенимает уроки, и его нужно уважать", — сказал Дмитрий Кулеба.
Напомним, что ранее Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях США по вступлению Украины в НАТО. По его словам, в Вашингтоне верят, что украинцы сделают еще один шаг к вступлению в альянс.
В то же время глава МИД выразил мнение о дискуссиях, связанных с юридическими сложностями использования замороженных российских активов. При этом он отметил, что сейчас есть три основных способа финансирования Украины.
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