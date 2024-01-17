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Кулеба назвал уроки, которые вынесла Украина из контрнаступления

17 января 2024 23:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Кулеба назвал уроки, которые вынесла Украина из контрнаступления
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Давосе. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три главных урока, которые извлекла Украина из контрнаступления. По его словам, это контроль за воздухом, изменение характера войны и уважение к врагу.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, об этом он сказал на дискуссионной панели "Украинский Дом" в Давосе.

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Что сказал Кулеба

"Эта война начиналась как танковая и артиллерийская, а продолжится, как война артиллерии и дронов. Я не говорю, что танки потеряют актуальность, но изменится главная боевая сила, о которой мы говорим на поле битвы", — сказал он.

Также глава МИД отметил, что один из самых главных уроков — уважение к врагу.

"Третий урок на самом деле не урок для меня, ведь я считал, что независимо от того, насколько не любишь Россию и презираешь, но должен ее уважать, ведь Россия — это враг. И урок заключается в том, чтобы всегда уважать своего врага. Враг тоже перенимает уроки, и его нужно уважать", — сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, что ранее Дмитрий Кулеба рассказал об ожиданиях США по вступлению Украины в НАТО. По его словам, в Вашингтоне верят, что украинцы сделают еще один шаг к вступлению в альянс.

В то же время глава МИД выразил мнение о дискуссиях, связанных с юридическими сложностями использования замороженных российских активов. При этом он отметил, что сейчас есть три основных способа финансирования Украины.

Дмитрий Кулеба
Швейцария
Украина
Давос
война в Украине
давос2024

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