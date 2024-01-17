Кулеба назвав уроки, які винесла Україна з контрнаступу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в Давосі. Фото: скриншот

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три головних уроки, які винесла Україна з контрнаступу. За його словами, це контроль за повітрям, швидкість перетворення війни та повага до ворога.

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, про це він сказав на дискусійній панелі "Український Дім" у Давосі.

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Що сказав Кулеба

"Ця війна починалася, як танкова та артилерійська, а продовжиться, як війна артилерії та дронів. Я не кажу, що танки втратять актуальність, але зміниться головна бойова сила, про яку ми говоримо на полі битви", — сказав він.

Також голова МЗС відзначив, що один з найголовніших уроків — повага до ворога.

"Третій урок, насправді не урок для мене, адже я вважав, що незалежно від того, наскільки не любиш Росію та зневажаєш, але мусиш її поважати, адже Росія — це ворог. І урок полягає в тому, аби завжди поважати свого ворога. Ворог теж переймає уроки, і його треба поважати", — сказав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Кулеба розповів про очікування США щодо вступу України до НАТО. За його словами, у Вашингтоні вірять, що українці зроблять ще один крок до вступу до альянсу.

Водночас голова МЗС висловив думку про дискусії, пов'язаних із юридичними складнощами використання заморожених російських активів. При цьому він зазначив, що зараз є три основні способи фінансування України.