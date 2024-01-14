Каллас ответила, будет ли Эстония выдавать украинцев мобилизационного возраста

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее страна не будет выдавать украинских мужчин призывного возраста. Она добавила, что говорила об этом с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Таллинн, который состоялся на этой неделе.

Об этом политический деятель сказала в интервью The Kyiv Independent.

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"Президент Зеленский говорил о том, что есть люди, которые находятся на поле боя, а есть люди, которые платят налоги Украине, чтобы вы могли финансировать солдат, которые находятся на поле боя. Но есть также люди, которые находятся в других странах, например, в Эстонии", — отметила Каллас.

По ее словам, если эти люди соблюдают правила, то они могут находиться в Эстонии.

"Поэтому мы точно не будем делать ничего с нашей стороны, чтобы выдать этих людей. Это дело Украины — обратиться к находящимся здесь людям и попросить их вернуться, чтобы помочь своей родине", — объяснила премьер-министр Эстонии.

Визит Зеленского в Эстонию

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 11 января прибыл с визитом в Эстонию.

В ходе брифинга в Эстонии он заявил, что пауза в войне с Россией только поможет врагу. Россияне смогут накопить силы и оружие, чтобы повторить вторжение через несколько лет.

Также Кая Каллас подарила Владимиру Зеленскому свитшот с патриотической надписью. В этой одежде он выступил перед эстонскими парламентариями.