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Каллас відповіла, чи буде Естонія видавати українців мобілізаційного віку

14 січня 2024 16:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Каллас відповіла, чи буде Естонія видавати українців мобілізаційного віку
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас. Фото: REUTERS/Johanna Geron
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що її країна не буде видавати українських чоловіків призовного віку. Вона додала, що говорила про це з Президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Таллінуу, який відбувся на цьому тижні. 

Про це політична діячка сказала в інтерв'ю The Kyiv Independent.

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Що про це каже прем'єр Естонії

"Президент Зеленський говорив про те, що є люди, які перебувають на полі бою, а є люди, які платять податки Україні, щоб ви могли фінансувати солдатів, які перебувають на полі бою. Але є також люди, які перебувають в інших країнах, наприклад, в Естонії", — зазначила Каллас. 

За її словами, якщо ці люди дотримуються правил, то вони можуть знаходитися в Естонії.

"Тому ми точно не будемо робити нічого з нашого боку, щоб видати цих людей. Це справа України — звернутися до людей, які тут перебувають, і попросити їх повернутися, щоб допомогти своїй батьківщині", — пояснила прем'єр-міністр Естонії.

Візит Зеленського до Естонії

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 11 січня прибув з візитом до Естонії.

Під час брифінгу в Естонії він заявив, що пауза у війні з Росією лише допоможе ворогу. Росіяни зможуть накопичити сили та зброю, аби повторити вторгнення за кілька років.

Також Кая Каллас подарувала Володимиру Зеленському світшот із патріотичним написом. У цьому одязі він виступив перед естонськими парламентарями.

Володимир Зеленський
Естонія
мобілізація
люди
Кая Каллас
чоловіки

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