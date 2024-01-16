Может ли США позволить себе финансировать Украину, — экссенатор Портман в Давосе
Большое беспокойство у американцев вызывает вопрос о способности США продолжать финансирование Украины. Однако Роб Портман, бывший американский сенатор, убежден, что помощь Украине также очень полезна и для США.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с дискуссионной панели "Украинский дом" в Давосе.
Способны ли США продолжить финансирование Украины
Расходы во время больших дефицитов и долгов для США являются большой обеспокоенностью. Однако финансирование Украины приносит пользу непосредственно США — как в экономическом, так и в военном плане.
"7 из 10 выделенных долларов тратятся здесь, в Соединенных Штатах Америки, создавая рабочие места, например в моем родном штате Огайо. Мы получили значительное финансирование, более 80 миллионов долларов в Огайо на создание не только новых рабочих мест, но и на расширение наших оборонных объектов", — сообщил Роб Портман.
Когда США передают что-либо из собственных запасов, эти запасы затем пополняются и обновляются. Многие из переданных боеприпасов имеют срок годности, так что сейчас, говорит Портман, самое время перевооружить Америку новыми.
"Таким образом, деньги не только идут в основном американским компаниям, американским рабочим, но и помогают нашим собственным военным пережить опасное и нестабильное время в наших мировых делах, быть лучше подготовленными к возможной войне с Китаем, Россией, Ираном, Кореей и так далее", — убежден экс-сенатор США.
Напомним, в швейцарском Давосе продолжается второй день Всемирного экономического форума. На нем планируют начать подготовку к встрече по реализации украинской Формулы мира.
Накануне на дискуссионной панели "Украинский дом", посвященной украинским вопросам, выступили посол Украины в США Оксана Маркарова, а также заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.
А сегодня народный депутат Егор Чернев на панельной дискуссии в Давосе призвал западные страны проснуться и предоставить Украине все необходимое оружие.
Также Владимир Зеленский во время своего выступления заявил, что Владимир Путин является воплощением войны и единственной причиной войн в мире.
Читайте Новини.LIVE!