Блинкен в Давосе спрогнозировал перспективы мирного решения войны в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: скриншот

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил значительные изменения в стратегической обстановке с начала войны в Украине. Он подчеркнул, что РФ ослабла в военном, экономическом и дипломатическом отношении.

Об этом Блинкен сообщил в Давосе.

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По словам госсекретаря, Европа сократила свою зависимость от энергоресурсов России, в то время как Украина демонстрирует усиленное единство. Также он указал на укрепление НАТО, которое расширилось и продолжает увеличиваться.

Блинкен утверждает, что цель Соединенных Штатов заключается в поддержке Украины в создании эффективной обороны, способной противостоять внешним угрозам без необходимости значительной внешней помощи.

"30 стран объединились, чтобы помочь Украине развить вооруженные силы, которые смогут противостоять любой предстоящей агрессии", — сказал он.

Напомним, недавно в Давосе экс-секретарь США рассказал, может ли США позволить себе финансировать Украину. Он подчеркнул, что для Америки это даже выгодно, ведь когда они передают что-либо из собственных запасов, эти запасы потом пополняются и обновляются.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.