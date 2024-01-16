Зеленский обсудил с Блинкеном дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и США

Руководитель ОП Андрей Ермак и Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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"Противовоздушная оборона и дальнобойные способности особенно важны для нашего государства", — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил президента США Джо Байдена, Конгресс и весь американский народ за неизменную и мощную помощь Украине.

Напомним, на полях Всемирного экономического форума в Давосе советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан передаст украинскому президенту Владимиру Зеленскому послание от лидера США Джо Байдена. Это касается войны в Украине, Америка хочет, чтобы ВСУ держали оборону, а не шли в наступление.

Также мы писали, что Владимир Зеленский принял участие во встрече "Руководители крупного бизнеса — Украине" на полях ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе. В частности, он рассказал об экономическом росте страны, который в прошлом году превысил 5%.

Добавим, в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО. Он поблагодарил Йенса Столтенберга за устойчивую поддержку со стороны Альянса в борьбе Украины против российских захватчиков.