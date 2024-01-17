Блінкен у Давосі спрогнозував перспективи мирного вирішення війни в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: скриншот

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на значних змінах у стратегічній обстановці з початку війни в Україні. Він наголосив, що РФ ослабла у військовому, економічному та дипломатичному відноненні.

Про це Блінкен повідомив у Давосі.

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За словами держсекретаря, Європа скоротила свою залежність від енергоресурсів Росії, тоді як Україна демонструє посилену єдність. Також він вказав на зміцнення НАТО, яке розширилося та продовжує збільшуватися.

Блінкен стверджує, що мета Сполучених Штатів полягає у підтримці України у створенні ефективної оборони, здатної протистояти зовнішнім загрозам без необхідності значної зовнішньої допомоги.

"30 країн об'єдналися, щоб допомогти Україні розвинути збройні сили, які зможуть протистояти будь-якій майбутній агресії", — сказав він.

Нагадаємо, нещодавно у Давосі екссекретар США розповів, чи може США дозволити собі фінансувати Україну. Він підкреслив, що для Америки це навіть вигідно, адже коли вони передають щось із власних запасів, ці запаси потім поповнюються та оновлюються.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Вони обговорили подальшу оборонну співпрацю.