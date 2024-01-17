Блинкен не смог покинуть Давос из-за критической ошибки самолета, — СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен столкнулся с трудностями при возвращении из Давоса в США в среду из-за серьезной неисправности на его самолете. Речь идет об утечке газа, которая была обнаружена специалистами.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В сообщении говорится, что после перелета из Давоса на вертолетах и приземления на специально оборудованный Boeing 737, Блинкен и его команда были проинформированы о том, что использование самолета считается рискованным.

Проблему с утечкой кислорода, обнаруженную ранее, не удалось устранить. В результате Блинкен не смог вылететь из Давоса на своем самолете из-за критической неисправности.

Издание также сообщает, что меньший самолет был отправлен из Брюсселя в Цюрих, чтобы доставить американского дипломата домой, в то время как его помощники и представители прессы были вынуждены лететь в Вашингтон коммерческими рейсами.

Напомним, что Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил значительные изменения в стратегической обстановке с начала войны в Украине. Он подчеркнул, что РФ ослабла в военном, экономическом и дипломатическом отношении.

Кроме того, недавно в Давосе экс-секретарь США рассказал, может ли США позволить себе финансировать Украину. Он подчеркнул, что для Америки это даже выгодно, ведь когда они передают что-либо из собственных запасов, эти запасы потом пополняются и обновляются.