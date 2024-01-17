Блінкен не зміг залишити Давос через критичну помилку літака, — ЗМІ

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: Global Look Press

Держсекретар США Ентоні Блінкен зіткнувся з труднощами при поверненні з Давосу до США в середу через серйозну несправність його літака. Йдеться про витік газу, який було виявлено фахівцями.

Про це повідомляє Bloomberg.

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У повідомленні йдеться, що після перельоту з Давосу на вертольотах та приземлення на спеціально обладнаний Boeing 737, Блінкен та його команда були проінформовані про те, що використання літака вважається ризикованим.

Проблему з витоком кисню, виявлену раніше, не вдалося усунути. В результаті Блінкен не зміг вилетіти з Давосу на своєму літаку через критичну несправність.

Видання також повідомляє, що меншого літака було відправлено з Брюсселя до Цюріха, щоб доставити американського дипломата додому, тоді як його помічники та представники преси були змушені летіти до Вашингтона на комерційних рейсах.

Нагадаємо, що Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на значних змінах у стратегічній обстановці з початку війни в Україні. Він підкреслив, що РФ ослабла у військовому, економічному та дипломатичному відношенні.

Крім того, нещодавно у Давосі екссекретар США розповів, чи може США дозволити собі фінансувати Україну. Він підкреслив, що для Америки це навіть вигідно, адже коли вони передають щось із власних запасів, ці запаси потім поповнюються та оновлюються.