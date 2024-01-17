Кулеба в Давосі порівняв війну в Газі та Україні

Глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Новини.LIVE

На полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі, глава МЗС України Дмитро Кулеба порівняв війну в Україні та Газі. За його словами, різниця полягає в тому, що війна на Близькому Сході дала деяким країнам інструменти, щоби відмовитися від допомоги Україні.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE

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Кулеба зазначив, що всі обговорення про проблеми, труднощі або втому не беруть до уваги таке: підтримка України перевищує допомогу Росії у 21 раз. Втім, міністр додав, що немає причин для поразки у війні на виснаження чи втому.

"Наші союзники в 20 разів потужніші за Росію", — говорить Кулеба.

Також він сказав, що війна на Близькому Сході дозволила деяким країнам переглянути свої позиції. Проте, відмови від підтримки України не спостерігається.

Нагадаємо, що 17 січня відбувається "Україна у війні: рік третій" на полях Щорічного форуму у Давосі. У ній взяли участь міністри закордонних справ Великобританії Девід Кемерон та України Дмитро Кулеба.

Також ми писали, що 16 січня президент України Володимир Зеленський та його польський колега прибули на дискусійну панель "Український дім" у Давосі. Політики вперше зустрілися після початку блокади українсько-польського кордону. Вони провели зустріч за зачиненими дверима, а потім Зеленський поїхав.