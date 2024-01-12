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Зеленський розповів про результати переговорів з Балтійськими країнами та Великою Британією

12 січня 2024 20:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський розповів про результати переговорів з Балтійськими країнами та Великою Британією
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цей день, 12 січня, вже увійшов в історію нашої країни. Адже між Україною та Великою Британією була підписана угода щодо безпеки нашої держави. Також він розповів про зустрічі з президентами Балтійських країн, які відбулися на цьому тижні. 

Про це Зеленський сказав під час свого вечірнього звернення.

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"Це перша двостороння угода, яка реалізовує базову домовленість "Великої сімки" щодо безпеки України, нашого захисту, нашого безпекового зростання. Дякую Великій Британії та особисто пану Прем’єр-міністру Сунаку за першість і лідерство", — наголосив глава держави.

Крім того, Президент подякував партнерам у Балтійських державах за зустрічі з президентами Литви, Естонії та Латвії. 

"Є рішення щодо зброї для наших воїнів. Щодо економічної підтримки України. Підтримки наших відносин із Євросоюзом, нашого руху в НАТО", — додав Зеленський.

Що відомо про візити Зеленського до Балтійських держав

Як відомо, у Європейському Союзі обіцяли поставити Україні мільйон артилерійських снарядів у 2024 році. Під час візиту до Естонії 11 січня Президент України Володимир Зеленський заявив, що необхідно політично тиснути на лідерів країн, які підписалися під цим рішенням.

Також Володимир Зеленський прибув до Латвії 11 січня, де зустрівся з президентом Едгарсом Рінкевичсом. Латвійський лідер заявив, що держава надасть Україні новий пакет військової допомоги та укладе дві важливі угоди.

Крім того, 10 січня Зеленський прибув до Литви. Він провів зустріч з президентом країни Гітанасом Науседою, де той радо повідомив про схвалення Литвою нового пакету військової допомоги вартістю у 200 мільйонів євро. 

Володимир Зеленський
Литва
Естонія
Латвія
Велика Британія
війна в Україні

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