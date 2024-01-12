Зеленский рассказал о результатах переговоров с Балтийскими странами и Великобританией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот день, 12 января, уже вошел в историю нашей страны. Ведь между Украиной и Великобританией было подписано соглашение относительно безопасности нашего государства. Также он рассказал о состоявшихся на этой неделе встречах с президентами Балтийских стран.
Об этом Зеленский сказал во время своего вечернего обращения.
Итоги международных визитов
"Это первое двустороннее соглашение, которое реализует базовую договоренность "Большой семерки" относительно безопасности Украины, нашей защиты, нашего роста безопасности. Спасибо Великобритании и лично господину Премьер-министру Сунаку за первенство и лидерство", — подчеркнул глава государства.
Кроме того, Президент поблагодарил партнеров в Балтийских государствах за встречи с президентами Литвы, Эстонии и Латвии.
"Есть решение об оружии для наших воинов. Что касается экономической поддержки Украины. Поддержки наших отношений с Евросоюзом, нашего движения в НАТО", — добавил Зеленский.
Что известно о визитах Зеленского в Балтийские государства
Как известно, в Европейском Союзе обещали поставить Украине миллион артиллерийских снарядов в 2024 году. Во время визита в Эстонию 11 января Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо политически давить на лидеров стран, которые подписались под этим решением.
Также Владимир Зеленский прибыл в Латвию 11 января, где встретился с президентом Эдгарсом Ринкевичсом. Латвийский лидер заявил, что государство предоставит Украине новый пакет военной помощи и заключит два важных соглашения.
Кроме того, 10 января Зеленский прибыл в Литву. Он провел встречу с президентом страны Гитанасом Науседой, где тот с радостью сообщил об одобрении Литвой нового пакета военной помощи стоимостью в 200 миллионов евро.
Читайте Новини.LIVE!