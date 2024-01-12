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Зеленский рассказал о результатах переговоров с Балтийскими странами и Великобританией

12 января 2024 20:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский рассказал о результатах переговоров с Балтийскими странами и Великобританией
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот день, 12 января, уже вошел в историю нашей страны. Ведь между Украиной и Великобританией было подписано соглашение относительно безопасности нашего государства. Также он рассказал о состоявшихся на этой неделе встречах с президентами Балтийских стран.

Об этом Зеленский сказал во время своего вечернего обращения.

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"Это первое двустороннее соглашение, которое реализует базовую договоренность "Большой семерки" относительно безопасности Украины, нашей защиты, нашего роста безопасности. Спасибо Великобритании и лично господину Премьер-министру Сунаку за первенство и лидерство", — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Президент поблагодарил партнеров в Балтийских государствах за встречи с президентами Литвы, Эстонии и Латвии.

"Есть решение об оружии для наших воинов. Что касается экономической поддержки Украины. Поддержки наших отношений с Евросоюзом, нашего движения в НАТО", — добавил Зеленский.

Что известно о визитах Зеленского в Балтийские государства

Как известно, в Европейском Союзе обещали поставить Украине миллион артиллерийских снарядов в 2024 году. Во время визита в Эстонию 11 января Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что необходимо политически давить на лидеров стран, которые подписались под этим решением.

Также Владимир Зеленский прибыл в Латвию 11 января, где встретился с президентом Эдгарсом Ринкевичсом. Латвийский лидер заявил, что государство предоставит Украине новый пакет военной помощи и заключит два важных соглашения.

Кроме того, 10 января Зеленский прибыл в Литву. Он провел встречу с президентом страны Гитанасом Науседой, где тот с радостью сообщил об одобрении Литвой нового пакета военной помощи стоимостью в 200 миллионов евро.

Владимир Зеленский
Литва
Эстония
Латвия
Великобритания
война в Украине

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