Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак та Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський розповів про безпекову угоду з Великою Британією. За його словами, це перша країна, з якою вдалося укласти таку двосторонню угоду.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Безпекова Угода між Україною та Британією

"Безпекова угода з Великою Британією — це те, що додає нам упевненості зараз, поки ми захищаємося від російської агресії, та фіксує наші сильні безпекові позиції на весь період до вступу України в НАТО", — наголосив Зеленський.

За словами глави держави, Британія стала першою країною, з якою Україна уклала таку двосторонню угоду. Він зазначив, що країна продовжить працювати і з іншими міжнародними партнерами для забезпечення безпекового зростання.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва 12 січня, щоб надати черговий пакет військової допомоги для України. Результатом зустрічі із президентом Володимиром Зеленським стало підписання угоди на 10 років у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.

Також ми писали, що міністр оборони України Рустем Умєров розповів про головні положення безпекової угоди з Великою Британією. За його словами, візит прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака та підписання двосторонньої угоди є величезним результатом Президента України Володимира Зеленського.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне. Як відомо, французький дипломат здійснив свій перший візит на новій посаді саме до Києва вчора, 13 січня.