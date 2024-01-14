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Зеленський розповів про безпекову угоду з Великою Британією

14 січня 2024 12:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів про безпекову угоду з Великою Британією
Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак та Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про безпекову угоду з Великою Британією. За його словами, це перша країна, з якою вдалося укласти таку двосторонню угоду.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Безпекова Угода між Україною та Британією

"Безпекова угода з Великою Британією — це те, що додає нам упевненості зараз, поки ми захищаємося від російської агресії, та фіксує наші сильні безпекові позиції на весь період до вступу України в НАТО", — наголосив Зеленський.

За словами глави держави, Британія стала першою країною, з якою Україна уклала таку двосторонню угоду. Він зазначив, що країна продовжить працювати і з іншими міжнародними партнерами для забезпечення безпекового зростання.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва 12 січня, щоб надати черговий пакет військової допомоги для України. Результатом зустрічі із президентом Володимиром Зеленським стало підписання угоди на 10 років у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.

Також ми писали, що міністр оборони України Рустем Умєров розповів про головні положення безпекової угоди з Великою Британією. За його словами, візит прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака та підписання двосторонньої угоди є величезним результатом Президента України Володимира Зеленського.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром закордонних справ Франції Стефаном Сежурне. Як відомо, французький дипломат здійснив свій перший візит на новій посаді саме до Києва вчора, 13 січня.

Володимир Зеленський
Великобританія
Україна
Ріші Сунак
президент
угода

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