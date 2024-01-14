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Зеленский рассказал о соглашении по безопасности с Великобританией

14 января 2024 12:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский рассказал о соглашении по безопасности с Великобританией
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о соглашении по безопасности с Великобританией. По его словам, это первая страна, с которой удалось заключить такое двустороннее соглашение.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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"Соглашение по безопасности с Великобританией — это то, что придает нам уверенности сейчас, пока мы защищаемся от российской агрессии, и фиксирует наши сильные позиции по безопасности на весь период до вступления Украины в НАТО", — подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, Британия стала первой страной, с которой Украина заключила такое двустороннее соглашение. Он отметил, что страна продолжит работать и с другими международными партнерами для обеспечения роста безопасности.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев 12 января, чтобы предоставить очередной пакет военной помощи для Украины. Итогом встречи с президентом Владимиром Зеленским стало подписание соглашения на 10 лет в сфере безопасности между Украиной и Великобританией.

Также мы писали, что министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о главных положениях соглашения о безопасности с Великобританией. По его словам, визит премьер-министра Британии Риши Сунака и подписание двустороннего соглашения — огромный результат Президента Украины Владимира Зеленского.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с новым министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурным. Как известно, французский дипломат совершил свой первый визит в новой должности именно в Киев вчера, 13 января.

Владимир Зеленский
Великобритания
Украина
Риши Сунак
президент
соглашение

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