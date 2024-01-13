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Умєров назвав головні переваги безпекової угоди з Великою Британією

13 січня 2024 22:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Умєров назвав головні переваги безпекової угоди з Великою Британією
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україна разом з Великою Британією підписали угоду щодо оборонної сфери 12 січня. Своєю чергою міністр оборони України Рустем Умеров розповів про головні її положення.

Їх він назвав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Підписання угоди завдяки Президенту України

За його словами, візит прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та підписання двосторонньої угоди в сфері безпеки є "величезним" результатом Президента України Володимира Зеленського.

"Він особисто вів ці перемовини з Великою Британією. Щодо ключових положень або деталей. По-перше, це довгостроковий договір військової допомоги упродовж 10 років. У цьому договорі також буде і підтримка проведення реформи в оборонній сфері", — пояснив Умєров.

Ключові положення угоди

Крім того, Велика Британія допомагатиме Україні на шляху до вступу в НАТО. Умєров додав, що така угода є "практичним результатом" тих декларацій, які озвучувалися під час саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року. 

"По-третє, Велика Британія буде допомагати нам і далі використовувати економічні активи Росії, тобто заморожувати ці активи Росії, які знаходяться на території Великої Британії. Наприкінці ця праця є посиленням комплексного розвитку всіх наших оборонних спроможностей. Ми у цій угоді будемо працювати і в галузі оборонних індустрій", — запевнив міністр. 

Візит Ріші Сунака до України

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва 12 січня, щоб надати черговий пакет військової допомоги для України. Результатом зустрічі із президентом Володимиром Зеленським стало підписання угоди на 10 років у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.

Своєю чергою голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що підписання з Володимиром Зеленським угоди між країнами щодо співпраці у сфері безпеки є історичним днем. За його словами, така угода буде закріплювати підтримку, яку Британія надаватиме Україні і далі.

Також Володимир Зеленський заявив, що 12 січня настав той день, коли "історія Європи змінилась". Це сталося завдяки тому, що Україна та Велика Британія уклали "безпрецедентну" безпекову угоду.

Володимир Зеленський
Міноборони
Ріші Сунак
Велика Британія
угода
Умєров

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