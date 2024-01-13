Умєров назвав головні переваги безпекової угоди з Великою Британією

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Україна разом з Великою Британією підписали угоду щодо оборонної сфери 12 січня. Своєю чергою міністр оборони України Рустем Умеров розповів про головні її положення.

Їх він назвав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Підписання угоди завдяки Президенту України

За його словами, візит прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та підписання двосторонньої угоди в сфері безпеки є "величезним" результатом Президента України Володимира Зеленського.

"Він особисто вів ці перемовини з Великою Британією. Щодо ключових положень або деталей. По-перше, це довгостроковий договір військової допомоги упродовж 10 років. У цьому договорі також буде і підтримка проведення реформи в оборонній сфері", — пояснив Умєров.

Ключові положення угоди

Крім того, Велика Британія допомагатиме Україні на шляху до вступу в НАТО. Умєров додав, що така угода є "практичним результатом" тих декларацій, які озвучувалися під час саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

"По-третє, Велика Британія буде допомагати нам і далі використовувати економічні активи Росії, тобто заморожувати ці активи Росії, які знаходяться на території Великої Британії. Наприкінці ця праця є посиленням комплексного розвитку всіх наших оборонних спроможностей. Ми у цій угоді будемо працювати і в галузі оборонних індустрій", — запевнив міністр.

Візит Ріші Сунака до України

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва 12 січня, щоб надати черговий пакет військової допомоги для України. Результатом зустрічі із президентом Володимиром Зеленським стало підписання угоди на 10 років у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.

Своєю чергою голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що підписання з Володимиром Зеленським угоди між країнами щодо співпраці у сфері безпеки є історичним днем. За його словами, така угода буде закріплювати підтримку, яку Британія надаватиме Україні і далі.

Також Володимир Зеленський заявив, що 12 січня настав той день, коли "історія Європи змінилась". Це сталося завдяки тому, що Україна та Велика Британія уклали "безпрецедентну" безпекову угоду.