Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: ОП

Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, считает ли себя главным советником Президента Владимира Зеленского. По ее словам, она уверена, что глава государства так говорит.

Об этом Елена Зеленская сказала в интервью "Мы — Украина".

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Главный советник Зеленского

По словам первой леди Украины, любой хороший муж будет говорить, что его жена — лучший советник.

"Уверена, что мой муж так говорит, как и Джо Байден так говорит. Это гармоничные отношения в семье, но я не считаю, что это этично — что-то советовать мужу сейчас. Он Президент, Гарант Конституции, принимает сверхсложные решения", — отметила Зеленская.

Она считает, что не может советовать что-нибудь Зеленскому.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская анонсировала восстановление больницы в Изюме Харьковской области. По ее словам, это произойдет уже в 2024 году.

Также мы писали, что организаторы Экономического форума в Давосе заранее обратились с просьбой анонсировать участие Президента Украины Владимира Зеленского. Это привлекло дополнительное внимание к мероприятию.

Добавим, Владимир Зеленский рассказал, что проводит совещания по поводу будущих международных мероприятий. В частности, это относится и к отношениям с европейскими партнерами Украины.