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Зеленская призналась, считает ли себя главным советником президента

20 января 2024 22:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленская призналась, считает ли себя главным советником президента
Первая леди Украины Елена Зеленская. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, считает ли себя главным советником Президента Владимира Зеленского. По ее словам, она уверена, что глава государства так говорит.

Об этом Елена Зеленская сказала в интервью "Мы — Украина".

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По словам первой леди Украины, любой хороший муж будет говорить, что его жена — лучший советник.

"Уверена, что мой муж так говорит, как и Джо Байден так говорит. Это гармоничные отношения в семье, но я не считаю, что это этично — что-то советовать мужу сейчас. Он Президент, Гарант Конституции, принимает сверхсложные решения", — отметила Зеленская.

Она считает, что не может советовать что-нибудь Зеленскому.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская анонсировала восстановление больницы в Изюме Харьковской области. По ее словам, это произойдет уже в 2024 году.

Также мы писали, что организаторы Экономического форума в Давосе заранее обратились с просьбой анонсировать участие Президента Украины Владимира Зеленского. Это привлекло дополнительное внимание к мероприятию.

Добавим, Владимир Зеленский рассказал, что проводит совещания по поводу будущих международных мероприятий. В частности, это относится и к отношениям с европейскими партнерами Украины.

Владимир Зеленский
Елена Зеленская
Украина
советы
президент

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