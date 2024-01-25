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Торт для Зеленського — як українці вітають президента

25 січня 2024 15:10
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
День народження Зеленського - привітання від українців
Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Президенту України Володимиру Зеленському 25 січня виповнилося 46 років. І хоч у соціальних мережах він не зробив жодного допису про своє свято, під останніми публікаціями українці активно почали його вітати зі словами вдячності та підтримки у боротьбі з ворогом. 

Як українці вітають президента та що бажають верховному головнокомандувачу — у підбірці Новини.LIVE. 

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День народження Зеленського 

Під дописом Зеленського щонайменше 800 коментарів, в яких українці з різних куточків країни та світу пишуть йому привітання. Бажають щонайперше — перемоги, а вже потім успіхів, довгих років життя та сил. Підмічають люди, що за роки війни він дуже змінився візуально, тому бажають Зеленському здоров’я. 

День рождения Зеленского
Зеленський зі святковим тортом. Фото: Facebook
День рождения Зеленского
Листівка для президента. Фото: Facebook

Вітання від українців: 

"Пане Президенте, шановний Володимире Олександровичу, з Днем народження вас. Хай сила, міць і віра ніколи не покидають вас. Щастя вам, найміцнішого здоров'я, терпіння і з надією йти вперед до перемоги. Довгих років життя і керування. Ви справжня надійна людина, менеджер, я з вами і за вас. Многая літа".

Поздравления Зеленскому
Українці привітали президента з днем народження. Фото: скриншот

"Щиро вітаю вас з прекрасним ювілеєм! Нехай все буде успішно і чудово! Сьогодні також мій день народження, і я разом з Україною як нація! Вітання з Латвії!"

Поздравления Зеленскому
Привітання Зеленському. Фото: Facebook
День рождения Зеленського
Побажання Зеленському від українців. Фото: скриншот

"З Днем народження, пане Президенте! Вам випала нелегка доля  зберегти країну, врятувати її від орди нелюдів... Дякую за все, що ви робите заради України".

Зеленский
Картинка-привітання для президента. Фото: Скріншот 
День рождения Зеленского
Що українці бажали Зеленському. Фото: скриншот

"Вітаю з Днем народження Президента Володимира Зеленського! Бажаю здоровʼя і Перемоги. Підтримую, поважаю, ціную".

Зеленский
Українці створили портрет Зеленського у формі. Фото: Facebook

Як ми писали раніше, Президент України Володимир Зеленський 25 січня відзначає свій день народження. Цьогоріч йому виповнюється 46 років. З початком повномасштабної війни він став сприйматися українцями інакше, щонайперше тому, що не втік. І хоч всі знають, що він на Банковій у столиці, президент часто їздить країною, навіть у найнебезпечніші ділянки фронту. Новини.LIVE порахувало, куди і як часто їздив президент протягом року. 

Володимир Зеленський
свята
День народження
привітання

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