День народження Зеленського - привітання від українців

Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Президенту України Володимиру Зеленському 25 січня виповнилося 46 років. І хоч у соціальних мережах він не зробив жодного допису про своє свято, під останніми публікаціями українці активно почали його вітати зі словами вдячності та підтримки у боротьбі з ворогом.

Як українці вітають президента та що бажають верховному головнокомандувачу — у підбірці Новини.LIVE.

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Під дописом Зеленського щонайменше 800 коментарів, в яких українці з різних куточків країни та світу пишуть йому привітання. Бажають щонайперше — перемоги, а вже потім успіхів, довгих років життя та сил. Підмічають люди, що за роки війни він дуже змінився візуально, тому бажають Зеленському здоров’я.

Зеленський зі святковим тортом. Фото: Facebook

Листівка для президента. Фото: Facebook

Вітання від українців:

"Пане Президенте, шановний Володимире Олександровичу, з Днем народження вас. Хай сила, міць і віра ніколи не покидають вас. Щастя вам, найміцнішого здоров'я, терпіння і з надією йти вперед до перемоги. Довгих років життя і керування. Ви справжня надійна людина, менеджер, я з вами і за вас. Многая літа".

Українці привітали президента з днем народження. Фото: скриншот

"Щиро вітаю вас з прекрасним ювілеєм! Нехай все буде успішно і чудово! Сьогодні також мій день народження, і я разом з Україною як нація! Вітання з Латвії!"

Привітання Зеленському. Фото: Facebook

Побажання Зеленському від українців. Фото: скриншот

"З Днем народження, пане Президенте! Вам випала нелегка доля — зберегти країну, врятувати її від орди нелюдів... Дякую за все, що ви робите заради України".

Картинка-привітання для президента. Фото: Скріншот

Що українці бажали Зеленському. Фото: скриншот

"Вітаю з Днем народження Президента Володимира Зеленського! Бажаю здоровʼя і Перемоги. Підтримую, поважаю, ціную".

Українці створили портрет Зеленського у формі. Фото: Facebook

Як ми писали раніше, Президент України Володимир Зеленський 25 січня відзначає свій день народження. Цьогоріч йому виповнюється 46 років. З початком повномасштабної війни він став сприйматися українцями інакше, щонайперше тому, що не втік. І хоч всі знають, що він на Банковій у столиці, президент часто їздить країною, навіть у найнебезпечніші ділянки фронту. Новини.LIVE порахувало, куди і як часто їздив президент протягом року.