День народження президента - куди їздив Зеленський за рік

Зеленський у відрядженні. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський 25 січня відзначає свій день народження. Цьогоріч йому виповнюється 46 років. З початком повномасштабної війни він став сприйматися українцями інакше, щонайперше тому, що не втік. І хоч всі знають, що він на Банковій у столиці, президент часто їздить країною, навіть у найнебезпечніші ділянки фронту.

Де був Володимир Зеленський протягом 2023 року — в матеріалі Новини.LIVE.

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Відрядження Зеленського у 2023 році. Фото: Новини.LIVE

Перше відрядження президента в 2023 році відбулося 11 січня. Це була поїздка до Львова для вшанування пам’яті українських воїнів. І хоч Львів під час повномасштабної війни сприймається українцями, як територія глибокого тилу і там відбувається максимальна кількість подій, Львівщину Зеленський відвідував не часто, лише кілька разів.

Зеленський у Львові 11 січня 2023 року. Фото: Львівська ОВА

Найбільше з усіх точок країни відрядження Зеленського відбувалися на Донеччину, також часто він їздив на Запорізький, Харківський та Херсонський напрямки.

Зеленський на Харківщині. Фото: Офіс Президента

Відрядження Зеленського на Харківський напрямок. Фото: Офіс Президента

В Донецьку область, наприклад, президент за рік приїхав близько 10 разів. Це були напрямки Бахмута, Вугледара, Мар’їнки…

Фронтова ділянка в смузі оборони Вугледар – Мар’їнка. Фото: Офіс Президента

Поїздка на Авдіївський напрямок була крайнім відрядженням президента в 2023 році. Відповідне фото з'явилося на офіційних сторінках 29 грудня.

Зеленський в Авдіївці 29 грудня 2023 року. Фото: Скріншот

Окрім того, протягом року він був на Сумщині, Чернігівщині, Одещині, Миколаївщині, у Дніпрі та Житомирі, на Рівненщині, Івано-Франківщині та Волині.

Цілі поїздок різні – відвідати поранених і госпіталях, нагородити бійців на позиціях, побачити на власні очі наслідки ворожих обстрілів, провести наради з владою на місцях.

Зеленський у Херсоні. Фото: Associated Press

Що цікаво, у своїх поїздках у президента навіть з'явилася традиція – заїжджати на заправки аби випити кави і поспілкуватися з людьми.

Також Зеленський здійснив низку відряджень за кордон і ми точно знаємо, що це важка дипломатична робота, а не відпочинок. Протягом війни Володимир Зеленський жодного дня не був у відпустці і не влаштовував собі вихідний. Ймовірно, що свій 46-й день народження він зустріне на роботі.

Нагадаємо, 22 січня Президент привітав українців з Днем Соборності. Цього дня 105 років тому на Софійській площі відбулися урочисті збори, під час яких об'єдналися УНР (Українська Народна Республіка) та ЗУНР (Західноукраїнська Народна Республіка).

У своєму виступі Зеленський анонсував зміни в законодавстві щодо українського громадянства та територій. Він вносить у ВРУ законопроєкт, який дозволить запровадити інститут множинного громадянства.