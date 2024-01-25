День рождения Зеленского – поздравление от украинцев

Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников

Президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 января исполнилось 46 лет. И хотя в социальных сетях он не сделал никакого сообщения о своем празднике, под последними публикациями украинцы активно начали его поздравлять со словами благодарности и поддержки в борьбе с врагом.

Как украинцы поздравляют президента и что желают верховному главнокомандующему — в подборке Новини.LIVE.

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День рождения Зеленского

Под сообщением Зеленского по меньшей мере 800 комментариев, в которых украинцы из разных уголков страны и мира пишут ему поздравления. Желают прежде всего — победы, а потом успехов, долгих лет жизни и сил. Подмечают люди, что за годы войны он сильно изменился визуально, поэтому желают Зеленскому здоровья.

Зеленский с праздничным тортом. Фото: Facebook

Открытка для президента. Фото: Facebook

Поздравления от украинцев:

"Господин Президент, уважаемый Владимир Александрович, с Днем рождения вас. Пусть сила, мощь и вера никогда не покидают вас. Счастья вам, самого крепкого здоровья, терпения и с надеждой идти вперед к победе. Долгих лет жизни и управления. Вы настоящий надежный человек, менеджер, я с вами и за вас. Многая лета".

Украинцы поздравили президента с днем рождения. Фото: скриншот

"Искренне поздравляю вас с прекрасным юбилеем! Пусть все будет успешно и прекрасно! Сегодня тоже мой день рождения, и я вместе с Украиной как нация! Поздравления из Латвии!"

Поздравления Зеленскому. Фото: Facebook

Пожелания Зеленскому от украинцев. Фото: скриншот

"С Днем рождения, господин Президент! Вам выпала нелегкая судьба — сохранить страну, спасти ее от орды извергов...Спасибо за все, что вы делаете ради Украины".

Картинка-поздравление для президента. Фото: Скриншот

Что украинцы желали Зеленскому. Фото: скриншот

"Поздравляю с Днем рождения Президента Владимира Зеленского! Желаю здоровья и Победы. Поддерживаю, уважаю, ценю".

Украинцы создали портрет Зеленского в форме. Фото: Facebook

Как мы писали ранее, Президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой день рождения 25 января. В этом году ему исполняется 46 лет. С началом полномасштабной войны он стал восприниматься украинцами иначе, прежде всего потому, что не убежал. И хотя все знают, что он на Банковой в столице, президент часто ездит по стране, даже на самые опасные участки фронта. Новини.LIVE посчитало, куда и как часто ездил президент в течение года.