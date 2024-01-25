Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Люди arrow Торт для Зеленского — как украинцы поздравляют президента arrow

Торт для Зеленского — как украинцы поздравляют президента

25 января 2024 15:10
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
День рождения Зеленского – поздравление от украинцев
Владимир Зеленский. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 января исполнилось 46 лет. И хотя в социальных сетях он не сделал никакого сообщения о своем празднике, под последними публикациями украинцы активно начали его поздравлять со словами благодарности и поддержки в борьбе с врагом. 

Как украинцы поздравляют президента и что желают верховному главнокомандующему — в подборке Новини.LIVE.

Читайте также:

День рождения Зеленского

Под сообщением Зеленского по меньшей мере 800 комментариев, в которых украинцы из разных уголков страны и мира пишут ему поздравления. Желают прежде всего — победы, а потом успехов, долгих лет жизни и сил. Подмечают люди, что за годы войны он сильно изменился визуально, поэтому желают Зеленскому здоровья.

День рождения Зеленского
Зеленский с праздничным тортом. Фото: Facebook
День рождения Зеленского
Открытка для президента. Фото: Facebook

Поздравления от украинцев:

"Господин Президент, уважаемый Владимир Александрович, с Днем рождения вас. Пусть сила, мощь и вера никогда не покидают вас. Счастья вам, самого крепкого здоровья, терпения и с надеждой идти вперед к победе. Долгих лет жизни и управления. Вы настоящий надежный человек, менеджер, я с вами и за вас. Многая лета".

Поздравления Зеленскому
Украинцы поздравили президента с днем рождения. Фото: скриншот

"Искренне поздравляю вас с прекрасным юбилеем! Пусть все будет успешно и прекрасно! Сегодня тоже мой день рождения, и я вместе с Украиной как нация! Поздравления из Латвии!"

Поздравления Зеленскому
Поздравления Зеленскому. Фото: Facebook
День рождения Зеленского
Пожелания Зеленскому от украинцев. Фото: скриншот

"С Днем рождения, господин Президент! Вам выпала нелегкая судьба — сохранить страну, спасти ее от орды извергов...Спасибо за все, что вы делаете ради Украины".

 

Зеленский
Картинка-поздравление для президента. Фото: Скриншот 
День рождения Зеленского
Что украинцы желали Зеленскому. Фото: скриншот

"Поздравляю с Днем рождения Президента Владимира Зеленского! Желаю здоровья и Победы. Поддерживаю, уважаю, ценю".

Зеленский
Украинцы создали портрет Зеленского в форме. Фото: Facebook

Как мы писали ранее, Президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой день рождения 25 января. В этом году ему исполняется 46 лет. С началом полномасштабной войны он стал восприниматься украинцами иначе, прежде всего потому, что не убежал. И хотя все знают, что он на Банковой в столице, президент часто ездит по стране, даже на самые опасные участки фронта. Новини.LIVE посчитало, куда и как часто ездил президент в течение года.

Владимир Зеленский
праздники
День рождения
поздравления

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме