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Столтенберг заявив, що буде "гарною справою" на певному етапі запросити Україну в НАТО

28 січня 2024 23:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Столтенберг заявив, що буде "гарною справою" на певному етапі запросити Україну в НАТО
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на важливості підтримувати Україну. За його словами, буде "гарною справою" на певному етапі запросити її до членства в Альянсі. Таким чином генсек відповів на питання щодо ймовірної конфронтації між РФ та НАТО, коли Україна вступить до останнього.

Про це Єнс Столтенберг розповів в ефірі Fox News.

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Генсек наголосив, що метою створення Альянсу було запобігання війни.

"Я з Норвегії, ми межуємо з Росією. Коли Норвегія стала членом НАТО, то Радянський союз називав це провокацією. Це не було провокацією, це право кожної суверенної нації обирати власний шлях. Це право є у Норвегії, воно є у Швеції і Фінляндії, а також в України", — зазначив Столтенберг.

Він пояснив важливість того, аби Путін не захопив Україну, оскільки це стане сигналом для інших авторитарних режимів. За його словами, "сьогодні це Україна, завтра це може бути Тайвань".

"Тому це гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу", — наголосив Столтенберг.

Він додав, що потрібно продовжувати допомогу Україні, адже це послаблює запал Росії. До того ж кошти, що виділяє США йдуть на закупівлю американської зброї.

Нагадаємо, що генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу  Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО мають наростити фінансову підтримку України. Це необхідно для того, щоб допомогти їй у боротьбі проти російського вторгнення у такий складний час.

США
НАТО
зброя
фінансова допомога
військова допомога
Єнс Столтенберг
Альянс
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війна
Росія

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