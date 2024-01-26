Столтенберг закликав союзників з НАТО посилити фінансову підтримку України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО мають наростити фінансову підтримку України. Це необхідно для того, щоб допомогти їй у боротьбі проти російського вторгнення у такий складний час.

Про це керівник Альянсу заявив під час пресконференції, що відбулася у штаб-квартирі НАТО за участі прем’єр-міністра Чорногорії Мілойко Спаїча, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Читайте також:

Очільник НАТО закликав підтримувати Україну

"Російська війна проти України наближається до позначки у два роки. Я вітаю підтримку Чорногорії для України, включно через широкий пакет допомоги від НАТО. Але союзники по НАТО та Європейський Союз мають наростити таку допомогу й надавати навіть більше фінансування для України у цей критичний час", — сказав генсек НАТО.

При цьому він зазначив, що якщо президент Путін переможе в Україні, реальним є ризик, що він застосовуватиме силу знову вже проти інших країн.

Генсек НАТО зауважив, що Чорногорія відіграє важливу роль в регіоні Західних Балкан, стабільність якого стратегічно важлива для Альянсу.

Чорногорія допомагає стримувати російську агресію

В зв'язку з цим Столтенберг подякував Чорногорії за участь її військового контингенту у бойових групах НАТО в Болгарії та у Латвії. Він наголосив, що це допомагає стримувати російську агресію.