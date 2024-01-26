Столтенберг закликав союзників з НАТО посилити фінансову підтримку України
Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО мають наростити фінансову підтримку України. Це необхідно для того, щоб допомогти їй у боротьбі проти російського вторгнення у такий складний час.
Про це керівник Альянсу заявив під час пресконференції, що відбулася у штаб-квартирі НАТО за участі прем’єр-міністра Чорногорії Мілойко Спаїча, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Очільник НАТО закликав підтримувати Україну
"Російська війна проти України наближається до позначки у два роки. Я вітаю підтримку Чорногорії для України, включно через широкий пакет допомоги від НАТО. Але союзники по НАТО та Європейський Союз мають наростити таку допомогу й надавати навіть більше фінансування для України у цей критичний час", — сказав генсек НАТО.
При цьому він зазначив, що якщо президент Путін переможе в Україні, реальним є ризик, що він застосовуватиме силу знову вже проти інших країн.
Генсек НАТО зауважив, що Чорногорія відіграє важливу роль в регіоні Західних Балкан, стабільність якого стратегічно важлива для Альянсу.
Чорногорія допомагає стримувати російську агресію
В зв'язку з цим Столтенберг подякував Чорногорії за участь її військового контингенту у бойових групах НАТО в Болгарії та у Латвії. Він наголосив, що це допомагає стримувати російську агресію.
Також Столтенберг обговорив з прем’єр-міністром Чорногорії підготовку до наступного саміту НАТО, що відбудеться у Вашингтоні у липні поточного року.
Раніше ми повідомляли, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган офіційно підписав ратифікацію членства Швеції в НАТО. Тепер єдиною країною, яка не схвалила приєднання Швеції, є Угорщина.
Нагадуємо, що останні розвідувальні дані щодо можливостей Росії у виробництві боєприпасів та набору військовослужбовців викликали перегляд поглядів та серію попереджень з боку країн-членів НАТО про необхідність готуватись до тривалого конфлікту. При цьому багато хто вважав, що можливості Росії обмежені.
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