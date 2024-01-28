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Столтенберг заявил, что будет "хорошим делом" на определенном этапе пригласить Украину в НАТО

28 января 2024 23:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Столтенберг заявил, что будет "хорошим делом" на определенном этапе пригласить Украину в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил важность поддерживать Украину. По его словам, будет "хорошим делом" на определенном этапе пригласить ее к членству в Альянсе. Таким образом, генсек ответил на вопрос о вероятной конфронтации между РФ и НАТО, когда Украина вступит в последнее.

Об этом Йенс Столтенберг рассказал в эфире Fox News.

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Генсек подчеркнул, что целью создания Альянса было предотвращение войны.

"Я из Норвегии, мы граничим с Россией. Когда Норвегия стала членом НАТО, то Советский союз называл это провокацией. Это не было провокацией, это право каждой суверенной нации выбирать собственный путь. Это право есть у Норвегии, оно есть у Швеции и Финляндии, а также у Украины", — отметил Столтенберг.

Он объяснил важность того, чтобы Путин не захватил Украину, поскольку это станет сигналом для других авторитарных режимов. По его словам, "сегодня это Украина, завтра это может быть Тайвань".

"Поэтому это хорошее дело для нас, для США, поддержать Украину, а также на определенном этапе пригласить их стать полноценным членом Альянса", — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что нужно продолжать помощь Украине, ведь это ослабляет пыл России. К тому же выделяемые США средства идут на закупку американского оружия.

Напомним, что генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО должны нарастить финансовую поддержку Украины. Это необходимо для того, чтобы помочь ей в борьбе против российского вторжения в столь сложное время.

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Россия

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