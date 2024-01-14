Стало відомо, якими будуть наступні кроки України щодо Формули миру після зустрічі в Давосі

Пресконференція в Давосі. Фото: REUTERS

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що на зустрічі радників із національної безпеки з держав-партнерів було обговорено всі десять пунктів української Формули миру. За його словами, після цього буде вестися робота для організації Глобального саміту миру.

Про це він сказав під час пресконференції після зустрічі в Давосі.

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Єрмак наголосив, що наразі країни Заходу та Глобального Півдня готують загальний план щодо цього питання.

"Росія — терористи. Але якщо захочуть говорити в майбутньому — у нас буде спільний план. Будуть виводити війська", — запевнив очільник Офісу Президента.

Також під час пресконференції він наголосив, що не всі учасники четвертого форуму в Давосі мають однакову позицію, проте абсолютно всі єдині у принципах, які окреслюються Статусом ООН.

"Неправдою буде, якщо я скажу, що абсолютно всі на однакових позиціях. Але дуже принципово, що ми єдині в основних принципах, на яких ґрунтується міжнародне право та статус Організації Об’єднаних Націй", — зазначив Єрмак.

Проведення інших міжнародних самітів

Також посадовець додав, що скоро Україна планує провести дев’ять окремих міжнародних самітів на різних рівнях, а саме:

міністри закордонних справ,

спікери,

парламентарі,

експерти.

"На другому саміті на рівні лідерів ми маємо план, який ми можемо остаточно затвердити. І якщо країна-агресор справді продемонструє волю покласти край цій війні, повернутися до поваги міжнародного права та Статуту ООН, нам буде потрібен план, тому що розмови заради розмов — це нуль результатів", — пояснив Єрмак.

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак заявив, що Україна не погодиться на замороження конфлікту та буде сконцентровувати свою увагу на майбутньому звільненні територій від російських окупантів. За його словами, Президент України Володимир Зеленський та його команда ніколи на таке не погодяться.