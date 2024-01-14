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Стало известно, какими будут следующие шаги Украины по Формуле мира после встречи в Давосе

14 января 2024 23:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, какими будут следующие шаги Украины по Формуле мира после встречи в Давосе
Пресс-конференция в Давосе. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что на встрече советников по национальной безопасности из государств-партнеров были обсуждены все десять пунктов украинской Формулы мира. По его словам, после этого будет вестись работа относительно организации Глобального саммита мира.

Об этом он сказал во время пресс-конференции после встречи в Давосе.

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Ермак подчеркнул, что в настоящее время страны Запада и Глобального Юга готовят общий план по этому вопросу.

"Россия — террористы. Но если захотят говорить в будущем — у нас будет общий план. Будут выводить войска", — заверил глава Офиса Президента.

Также во время пресс-конференции он отметил, что не все участники четвертого форума в Давосе имеют одинаковую позицию, однако абсолютно все едины в принципах, которые определяются Статусом ООН.

"Неправда будет, если я скажу, что абсолютно все на одинаковых позициях. Но очень принципиально, что мы едины в основных принципах, на которых основывается международное право и статус Организации Объединенных Наций", — отметил Ермак.

Проведение других международных саммитов

Также чиновник добавил, что скоро Украина планирует провести девять отдельных международных саммитов на разных уровнях, а именно:

  • министры иностранных дел,
  • спикеры,
  • парламентарии,
  • эксперты.

"На втором саммите на уровне лидеров у нас есть план, который мы можем окончательно утвердить. И если страна-агрессор действительно продемонстрирует волю положить конец этой войне, вернуться к уважению международного права и Устава ООН, нам потребуется план, потому что разговоры ради разговоров — это ноль результатов", — объяснил Ермак.

Напомним, ранее Андрей Ермак заявил, что Украина не согласится на заморозку конфликта и будет сконцентрировать свое внимание на предстоящем освобождении территорий от российских оккупантов. По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский и его команда никогда на это не согласятся.

Владимир Зеленский
Андрей Ермак
Давос
война в Украине
Россия
Формула мира

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