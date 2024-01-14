Стало известно, какими будут следующие шаги Украины по Формуле мира после встречи в Давосе
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что на встрече советников по национальной безопасности из государств-партнеров были обсуждены все десять пунктов украинской Формулы мира. По его словам, после этого будет вестись работа относительно организации Глобального саммита мира.
Об этом он сказал во время пресс-конференции после встречи в Давосе.
Следующие шаги относительно реализации мира в Украине
Ермак подчеркнул, что в настоящее время страны Запада и Глобального Юга готовят общий план по этому вопросу.
"Россия — террористы. Но если захотят говорить в будущем — у нас будет общий план. Будут выводить войска", — заверил глава Офиса Президента.
Также во время пресс-конференции он отметил, что не все участники четвертого форума в Давосе имеют одинаковую позицию, однако абсолютно все едины в принципах, которые определяются Статусом ООН.
"Неправда будет, если я скажу, что абсолютно все на одинаковых позициях. Но очень принципиально, что мы едины в основных принципах, на которых основывается международное право и статус Организации Объединенных Наций", — отметил Ермак.
Проведение других международных саммитов
Также чиновник добавил, что скоро Украина планирует провести девять отдельных международных саммитов на разных уровнях, а именно:
- министры иностранных дел,
- спикеры,
- парламентарии,
- эксперты.
"На втором саммите на уровне лидеров у нас есть план, который мы можем окончательно утвердить. И если страна-агрессор действительно продемонстрирует волю положить конец этой войне, вернуться к уважению международного права и Устава ООН, нам потребуется план, потому что разговоры ради разговоров — это ноль результатов", — объяснил Ермак.
Напомним, ранее Андрей Ермак заявил, что Украина не согласится на заморозку конфликта и будет сконцентрировать свое внимание на предстоящем освобождении территорий от российских оккупантов. По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский и его команда никогда на это не согласятся.
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