Умєров запропонував створити робочу групу з виведення російських військ з України

Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що українська Формула миру, яку запропонував Президент Володимир Зеленський, вже об'єднала 83 країни світу. Також під час зустрічі він презентував шостий пункт української Формули миру щодо виведення військ РФ та запропонував створити щодо цього спеціальну робочу групу.

Про це він написав у своєму Facebook.

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Деталі зустрічі в Давосі 14 січня

Зазначається, що Умєров під час зустрічі презентував шостий пункт Формули миру, а саме "Виведення російських військ з території України".

Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі. Фото: facebook/rustemumerov.ua

"Наголосив, що неможливо говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ та терористичних організацій з тимчасово окупованих територій", — зазначив очільник Міноборони України.

Також український політик запропонував створити Міжнародну робочу групу на рівні Міністрів оборони та Радників з питань національної безпеки, аби спільними зусиллями створити механізм виведення російських військ з території України.

Засідання учасників української Формули миру. Фото: facebook/rustemumerov.ua

Що відомо про засідання учасників української Формули миру в Швейцарії

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, у швейцарському Давосі розпочалася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру 14 січня.

Своєю чергою Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловив вдячність партнерам за підтримку під час зустрічі в Давосі.

Також ми писали, що Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Швейцарії. Ця поїздка відбудеться завтра, 15 січня.