Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Люди arrow Спецпредставниця США у Давосі розповіла про три великі успіхи України arrow

Спецпредставниця США у Давосі розповіла про три великі успіхи України

16 січня 2024 15:19
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу
Спецпредставниця США у Давосі розповіла про три великі успіхи України
Cпеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер на дискусійній панелі. Фото: Ukraine House Davos
mariya-kahal.jpg - Марія Кагал
Марія Кагал
Редактор міжнародного відділу

Пенні Пріцкер, спецпредставниця США та мільярдерка, днями відвідала Київ. Під час дискусійної панелі "Український дім" у Давосі вона поділилася трьома речами, на які варто звернути увагу інвесторам та урядам країн стосовно України. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

Читайте також:

Економічний імпульс України

Перше, що зазначила Пенні Пріцкер щодо України, — це хоч і повільний, однак дуже важливий імпульс на економічному фронті.

"Зростання ВВП минулого року становило 4,5%, інвестиції зросли на 17%, а державні доходи — на 10%, до 4,4 мільярдів доларів, і все це перевершило очікування", — зазначила Пріцкер. 

Також не варто забувати й про Чорноморський коридор. Після того, як у липні Росія вийшла з зернової угоди, українці не зволікали — вже у серпні був створений новий коридор через Чорне море. 

Відтоді через нього пройшли понад 500 кораблів, які перевезли більше 15 мільйонів тонн експорту. 

"У грудні Україна експортувала 4,8 мільйона тонн продовольства Чорним морем, новим Чорноморським коридором, що більше, ніж було експортовано через Чорноморську зернову ініціативу, на яку погодилася Росія. Так що стійкість, адаптивність дійсно вражає", — повідомила спецпредставниця. 

Тернистий шлях до вступу в ЄС

Друга річ, яку відмітила Пріцкер, — це прогрес в антикорупційному законодавстві. Та й загалом у реформуванні системи задля вступу до Європейського Союзу. 

Пенні Пріцкер на дискусійній панелі в Давосі. Фото: Ukrainian House Davos

"Вони знають, що мають ще багато роботи. Говорилося про ще 250 реформ, які необхідно провести. Ми постійно наголошуємо, що це більше ніж просто ухвалення законів. Йдеться про глибокі культурні зрушення в країні, яка сотні років рухалася в іншому напрямку. Їм потрібно зробити такі речі, як зміна стандартів перевірки людей, яких вони призначають на посади, більша підзвітність і реальне виконання законів в установах, які за це відповідають", — сказала американська мільярдерка. 

Повсякдення стійкість українців

І третя річ, яка вразила Пріцкер, зокрема під час візиту до Києва, — це моральна стійкість усіх українців. 

"Поїдьте до Києва, і ви зрозумієте, що це місто відчуває себе європейським. Люди їдуть на роботу, попри затори, діти йдуть до школи, грає музика. Але вночі також запускають ракети, які, на щастя, завдяки системам захисту не влучають в них, але ми маємо аплодувати стійкості", — зазначила Пенні Пріцкер. 

Тож пані Пріцкер переконана — уряди західних країн повинні виконати свої зобов'язання перед Україною, щоб допомогти їй перемогти у війні. Адже зрештою йдеться про безпеку всього світу. 

"Міжнародному співтовариству також потрібно залишатися єдиним цілим. Нам легко стати розколотими, і ми повинні бути обережними, тому що це саме те, що Путін хотів би, щоб ми зробили — почали сваритися між собою", — підбила підсумок спецпредставниця США. 

Нагадаємо, напередодні у Давосі розпочався Всесвітній економічний форум, а також була відкрита дискусійна панель "Український Дім"

Швейцарія
Давос
політики
економіка
війна в Україні
давос2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

15 січня 2024

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

Актуальне по темі