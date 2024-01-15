У Давосі спецпредставниця США запевнила Україну в підтримці американського народу

Спеціальний представник США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Фото: Al Drago/Bloomberg

Спеціальний представник США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час дискусійної панелі "Український Дім" у Давосі сьогодні, 15 січня, заявила, що її країна віддана нашій державі. За її словами, американський народ поруч з Україною.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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"Ми віддані Україні, і нічого про Україну без України, і я, як ви знаєте, хочу запевнити український народ, що американський народ в Америці поруч з вами, навіть якщо політика та демократія є для вас, навіть якщо це наша політика, а демократії можуть бути дуже складними", — запевнила Пріцкер.

Про арештовані російські активи

Також спецпредставниця США зазначила, що конфіскація активів РФ буде вимагати спільного рішення всіх держав, які мають у власності заморожені активи Росії у своїх фінустановах. Також, за її словами, такий процес потребуватиме часу.

Спеціальний представник США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Фото: Новини.LIVE

"Я думаю, якщо рішення буде ухвалене, це буде колективне рішення", — наголосила вона.

Пріцкер додала, що це також потребує юридичної бази.

"Але, на мою думку, вважати, що це стане панацеєю або відбудеться дуже швидко, неправильно", — сказала політична діячка.

Що відомо про Український Дім в Давосі 15 січня

Нагадаємо, у Давосі проходить Український Дім, який є частиною щорічного Всесвітнього економічного форуму. Серед присутніх на дискусійній панелі у Швейцарії є посол України в США Оксана Маркарова. Дипломатка назвала найголовнішим викликом для України отримання фінансової та військової допомоги від іноземних партнерів.

Своєю чергою Оксана Маркарова висловила думку щодо ймовірних переговорів між Україною та Росією. За її словами, диктатор РФ Володимир Путін не хоче миру.

Крім того, аналітик Інституту вивчення війни Наталія Бугайова назвала причини невдалого контрнаступу Збройних сил України. За її словами, однією з них була недостатня кількість зброї.

Зазначимо, що Український дім в швейцарському Давосі буде діяти до 18 січня.