Спецпредставитель США в Давосе рассказала о трех больших успехах Украины

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины и американский миллиардер Пенни Прицкер. Фото: Ukraine House Davos

Мария Кагал Редактор международного отдела

Пенни Прицкер, спецпредставитель США и миллиардер, на днях посетила Киев. Во время дискуссионной панели "Украинский дом" в Давосе она поделилась тремя вещами, на которые следует обратить внимание инвесторам и правительствам стран по отношению к Украине.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места события.

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Экономический импульс Украины

Первое, что отметила Пенни Прицкер по Украине, — это хоть и медленный, но очень важный импульс на экономическом фронте.

"Рост ВВП в прошлом году составил 4,5%, инвестиции выросли на 17%, а государственные доходы — на 10%, до 4,4 миллиарда долларов, и все это превзошло ожидания", — отметила Прицкер.

Также не стоит забывать и о Черноморском коридоре. После того, как в июле Россия вышла из зерновой сделки, украинцы не медлили — уже в августе был создан новый коридор через Черное море.

С тех пор через него прошло более 500 кораблей, перевезших более 15 миллионов тонн экспорта.

"В декабре Украина экспортировала 4,8 миллиона тонн продовольствия по Черному морю, новому Черноморскому коридору, что больше, чем было экспортировано по Черноморской зерновой инициативе, на которую согласилась Россия. Так что устойчивость, адаптивность действительно впечатляют", — сообщила спецпредставитель.

Тернистый путь к вступлению в ЕС

Вторая вещь, которую отметила Прицкер, — это прогресс в антикоррупционном законодательстве. Да и вообще в реформировании системы для вступления в Европейский Союз.

Пенни Прицкер на дискуссионной панели в Давосе. Фото: Ukrainian House Davos

"Они знают, что у них еще много работы. Говорилось о еще 250 реформах, которые необходимо провести. Мы постоянно подчеркиваем, что это больше чем просто принятие законов. Речь идет о глубоких культурных сдвигах в стране, которая сотни лет двигалась в другом направлении. Им нужно сделать такие вещи, как изменение стандартов проверки людей, которых они назначают на должности, большая подотчетность и реальное исполнение законов в учреждениях, отвечающих за это", — сказала американская миллиардер.

Повседневная стойкость украинцев

И третье, что поразило Прицкер, в частности во время визита в Киев, — это моральная стойкость всех украинцев.

"Поезжайте в Киев, и вы поймете, что этот город чувствует себя европейским. Люди едут на работу, несмотря на пробки, дети идут в школу, играет музыка. Но ночью также запускают ракеты, которые, к счастью, благодаря системам защиты не попадают в них, но мы должны аплодировать их стойкости", — отметила Пенни Прицкер.

Поэтому госпожа Прицкер убеждена, что правительства западных стран должны выполнить свои обязательства перед Украиной, чтобы помочь ей победить в войне. Ведь в конце концов речь идет о безопасности всего мира.

"Международному сообществу также нужно оставаться единым целым. Нам легко стать расколотыми, и мы должны быть осторожны, потому что это именно то, что Путин хотел бы, чтобы мы сделали — начали ссориться между собой", — подытожила спецпредставитель США.

Напомним, накануне в Давосе начался Всемирный экономический форум, а также открыта дискуссионная панель "Украинский Дом".