Шмигаль та Туск у Києві вшанували пам'ять загиблих на війні українців

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр Польщі Дональд Туск. Фото: скриншот

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із польським колегою Дональдом Туском вшанували пам'ять загиблих на війні українців. При цьому глава українського уряду зазначив, що вся Україна вдячна партнерам, які стоять поряд з українцями.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

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Шмигаль та Туск вшанували пам'ять загиблих українців

"Сьогодні, у День Соборності України, разом із Прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском вшанували пам'ять захисників України, які загинули у війні", — зазначив Шмигаль.

Також прем'єр додав, що протистояння українців російському агресору – це боротьба за свободу та цінності, які поділяє весь демократичний світ.

"Дякую за підтримку нашим партнерам, які стоять пліч-о-пліч з українським народом у цій війні", — підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приїхав до Києва 22 січня. Це його перше офіційне відрядження до України на посаді прем'єра.

Раніше ми повідомляли, що Дональд Туск зазначив, що у світі не повинно виникати сумнівів у прихильності Польщі до України у війні проти Росії. Він не дозволить, щоби в уряді країни поширювалися антиукраїнські настрої.