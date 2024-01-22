Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Люди arrow Шмигаль та Туск у Києві вшанували пам'ять загиблих на війні українців arrow

Шмигаль та Туск у Києві вшанували пам'ять загиблих на війні українців

22 січня 2024 13:46
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Шмигаль та Туск у Києві вшанували пам'ять загиблих на війні українців
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр Польщі Дональд Туск. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із польським колегою Дональдом Туском вшанували пам'ять загиблих на війні українців. При цьому глава українського уряду зазначив, що вся Україна вдячна партнерам, які стоять поряд з українцями.

Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

Читайте також:

Шмигаль та Туск вшанували пам'ять загиблих українців

"Сьогодні, у День Соборності України, разом із Прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском вшанували пам'ять захисників України, які загинули у війні", — зазначив Шмигаль.

Також прем'єр додав, що протистояння українців російському агресору – це боротьба за свободу та цінності, які поділяє весь демократичний світ.

"Дякую за підтримку нашим партнерам, які стоять пліч-о-пліч з українським народом у цій війні", — підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск приїхав до Києва 22 січня. Це його перше офіційне відрядження до України на посаді прем'єра.

Раніше ми повідомляли, що Дональд Туск зазначив, що у світі не повинно виникати сумнівів у прихильності Польщі до України у війні проти Росії. Він не дозволить, щоби в уряді країни поширювалися антиукраїнські настрої.

Денис Шмигаль
Київ
українці
політики
війна в Україні
Дональд Туск

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

Актуальне по темі