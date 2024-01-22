Шмыгаль и Туск в Киеве почтили память погибших на войне украинцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер Польши Дональд Туск. Фото: скриншот

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с польским коллегой Дональдом Туском почтили память погибших на войне украинцев. При этом, глава украинского правительства указал, что вся Украина благодарна партнерам, которые стоят рядом с украинцами.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

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Шмыгаль и Туск почтили память погибших украинцев

"Сегодня, в День Соборности Украины, вместе с Премьер-министром Польши Дональдом Туском почтили память павших в войне защитников Украины", — указал Шмыгаль.

Также премьер добавил, что противостояние украинцев российскому агрессору - это борьба за свободу и ценности, которые разделяет весь демократический мир.

"Спасибо за поддержку нашим партнерам, которые стоят бок о бок с украинским народом в этой войне", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск приехал в Киев 22 января. Это его первая официальная командировка в Украину в должности премьера.

Ранее мы сообщали, что Дональд Туск указал, что в мире не должно возникать сомнений в приверженности Польше Украине в войне против России. Он не позволит, чтобы в правительстве страны распространялись антиукраинские настроения.