Туск заявив, що не повинно виникати жодних сумнівів щодо прихильності Польщі до України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: AFP

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у світі не повинно виникати сумнівів стосовно прихильності Польщі до України у війні проти Росії. Він не дозволить, аби в уряді країни поширювали антиукраїнські настрої.

Про це він заявив в інтерв'ю TVN24.

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За словами польського прем'єра, він не підтримує антиукраїнські настрої та додав, що ні у кого не повинно навіть виникати сумнівів щодо підтримки України у захисті від Росії.

"Коли йдеться про війну і нашу прихильність, як і всього західного світу, до України в її протистоянні з Росією, тут не може бути жодних сумнівів. Україна потребує допомоги від нас і всього світу. Тому що насправді, поки Україна воює з РФ, ми у відносній безпеці", — сказав Туск.

На його думку, війна Росії проти України може тривати досить довго, бо росіяни перевели економіку своєї країни на "військові рейки".

"Європа повинна відповісти на цей виклик і інвестувати більше грошей, щоб купувати зброю і підвищувати обороноздатність Європи. Ми не можемо вдавати, що нічого не відбувається. У такому питанні, як озброєння і підтримка України у війні, не може бути жодних вагань", — наголосив він.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибуде з візитом до Києва 15 січня. Це буде його перша поїздка в Україну на посаді прем'єра.

Також ми писали, що 4 січня прем'єр Польщі Дональд Туск виступив із заявою щодо ситуації на польсько-українському кордоні. Він каже, що зробить усе, щоб переконати польських перевізників перестати блокувати пропуск вантажівок на кордоні з Україною.