Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Люди arrow Туск заявив, що не повинно виникати жодних сумнівів щодо прихильності Польщі до України arrow

Туск заявив, що не повинно виникати жодних сумнівів щодо прихильності Польщі до України

13 січня 2024 13:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Туск заявив, що не повинно виникати жодних сумнівів щодо прихильності Польщі до України
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: AFP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у світі не повинно виникати сумнівів стосовно прихильності Польщі до України у війні проти Росії. Він не дозволить, аби в уряді країни поширювали антиукраїнські настрої.

Про це він заявив в інтерв'ю TVN24.

Читайте також:

Туск заявив про підтримку України у війні

За словами польського прем'єра, він не підтримує антиукраїнські настрої та додав, що ні у кого не повинно навіть виникати сумнівів щодо підтримки України у захисті від Росії.

"Коли йдеться про війну і нашу прихильність, як і всього західного світу, до України в її протистоянні з Росією, тут не може бути жодних сумнівів. Україна потребує допомоги від нас і всього світу. Тому що насправді, поки Україна воює з РФ, ми у відносній безпеці", — сказав Туск.

На його думку, війна Росії проти України може тривати досить довго, бо росіяни перевели економіку своєї країни на "військові рейки".

"Європа повинна відповісти на цей виклик і інвестувати більше грошей, щоб купувати зброю і підвищувати обороноздатність Європи. Ми не можемо вдавати, що нічого не відбувається. У такому питанні, як озброєння і підтримка України у війні, не може бути жодних вагань", — наголосив він.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибуде з візитом до Києва 15 січня. Це буде його перша поїздка в Україну на посаді прем'єра.

Також ми писали, що 4 січня прем'єр Польщі Дональд Туск виступив із заявою щодо ситуації на польсько-українському кордоні. Він каже, що зробить усе, щоб переконати польських перевізників перестати блокувати пропуск вантажівок на кордоні з Україною.

Польща
Україна
війна в Україні
Дональд Туск

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі