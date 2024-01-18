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Санкції проти РФ та гарантії безпеки від Франції — головне зі звернення Зеленського

18 січня 2024 20:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Санкції проти РФ та гарантії безпеки від Франції — головне зі звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та висловив свою подяку за їхній внесок у створення коаліції з артилерійської підтримки в рамках українського оборонного формату "Рамштайн". Також триває робота з партнерами щодо санкцій проти Росії.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

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Співпраця із Францією

Зеленський сказав, що Франція зобов'язалася надати Україні цього року значну кількість високоефективних артилерійських систем "Цезар" та відповідних боєприпасів.

"Крім усього, обговорили роботу з Францією щодо гарантій безпеки для України. Ми готуємо двосторонню угоду", — зазначив він.

Санкції проти Росії

Також гарант наголосив на необхідності посилення роботи наших дипломатичних представників для забезпечення більш активної реакції наших партнерів на будь-які спроби Росії обійти санкції.

Це критично важливо з огляду на те, що Росія, як держава-терорист, використовує у своєму озброєнні компоненти, вироблені за кордоном, у тому числі в країнах вільного світу. Відповідну доповідь представив керівник Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, який демонструє конкретні факти. Вдячний кожному партнеру та кожній людині у світі, хто підтримує українців у цій важливій роботі з протидії терору.

"Це не просто абстрактне питання — це про те, як держава-терорист виробляє зброю, у тому числі ракети. У всіх російських ракетах є десятки критично важливих компонентів, які виробляються за кордоном, і багато з них компаніями вільного світу", додав Зеленський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери країн обговорили оборонні потреби України на полі бою у пакеті військової допомоги.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто захищає нашу державу та бореться за життя в Україні. Також глава держави показав кадри сміливих військових та рятувальників.

Володимир Зеленський
санкції проти Росії
санкції
Франція
терористи
Україна
політики
війна в Україні

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