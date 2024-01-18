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Санкции против РФ и гарантии безопасности от Франции — главное из обращения Зеленского

18 января 2024 20:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Санкции против РФ и гарантии безопасности от Франции — главное из обращения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и выразил свою благодарность за их вклад в создание коалиции по артиллерийской поддержке в рамках украинского оборонительного формата "Рамштайн". Также продолжается работа с партнерами касаемо санкций против России.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

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Сотрудничество с Францией

Зеленский сказал, что Франция обязалась предоставить Украине в текущем году значительное количество высокоэффективных артиллерийских систем "Цезарь" и соответствующих боеприпасов.

"Кроме всего, обсудили работу с Францией по гарантиям безопасности для Украины. Мы готовим двустороннее соглашение", — указал он.

Санкции против России

Также гарант подчеркнул необходимость усиления работы наших дипломатических представителей для обеспечения более активной реакции наших партнеров на любые попытки России обойти санкции. 

Это критически важно, учитывая, что Россия, как государство-террорист, использует в своем вооружении компоненты, произведенные за рубежом, в том числе в странах свободного мира. Соответствующий доклад представил руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко, демонстрирующий конкретные факты. Благодарен каждому партнеру и каждому человеку в мире, кто поддерживает украинцев в этой важной работе по противодействию террору.

"Это не просто абстрактный вопрос — это о том, как государство-террорист производит оружие, в том числе ракеты. Во всех российских ракетах есть десятки критически важных компонентов, производимых за границей, и многие из них компаниями из свободного мира", — добавил Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили оборонные нужды Украины на поле боя в пакете военной помощи.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто защищает наше государство и борется за жизнь в Украине. Также глава государства показал кадры смелых военных и спасателей.

Владимир Зеленский
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Франция
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