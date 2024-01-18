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Зеленский обсудил с Макроном новый пакет военной помощи

18 января 2024 15:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский обсудил с Макроном новый пакет военной помощи
Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Telegram/Zelenskiy
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидеры стран обсудили оборонные нужды Украины на поле боя в пакете военной помощи.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

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"Спасибо за запуск инициативы "Артиллерийская коалиция" и за объявленное в ее рамках обязательство Франции изготовить для Украины десятки передовых артиллерийских систем "Цезарь" в 2024 году и боеприпасы к ним", — говорится в сообщении.

Также лидеры подробно обсудили ситуацию на поле боя и оборонные нужды Украины, в частности приоритеты в следующем пакете военной помощи от Франции.

Зеленский подчеркнул, что важно и дальше усиливать украинскую систему ПВО.

Кроме того, речь шла о начале подготовки Глобального саммита мира — о привлечении наибольшего круга стран для участия в нем.

"Поручили политическим и военным советникам начать подготовку предстоящего визита французского президента в Украину и ускорить переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7", — подытожил президент.

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Скриншот сообщения Зеленского

Напомним, что 12 января Президент Украины Владимир Зеленский провел первый в 2024 году телефонный разговор с Президентом Швейцарии Виолой Амхерд. Лидеры обсудили подготовку к встрече советников по Формуле мира для Украины в Давосе.

Также мы писали, что Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 16 января провел разговор с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Это произошло накануне заседания Совета Украина-НАТО в военном формате на уровне Главнокомандующих и начальников генштабов.

Владимир Зеленский
Франция
Эммануэль Макрон
боеприпасы
ПВО

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