Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Люди arrow Президент Эстонии считает, что не стоит ограничивать Украину по поводу ударов по РФ arrow

Президент Эстонии считает, что не стоит ограничивать Украину по поводу ударов по РФ

11 января 2024 13:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Президент Эстонии считает, что не стоит ограничивать Украину по поводу ударов по РФ
Президент Эстонии Алар Карис. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Защищаясь от российской агрессии, Украина не может избежать ударов по территории врага. Поэтому со стороны партнеров не должно быть ограничений по применению оружия, которое передают Украине.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

Читайте также:

Украина имеет право избивать по территории РФ

"Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории агрессора для того, чтобы замедлить продвижение российских войск. И поэтому не должно быть никаких ограничений на те вооружения, которые передаются Украине", — сказал эстонский лидер.

Карис подчеркнул, что его государство продолжит поддерживать Украину, пока будет продолжаться война, в том числе и в военном плане.

Также Эстония будет оказывать поддержку в период с 2024 по 2027 год.

"Мы будем каждый год предоставлять Украине 0,25% нашего оборонного бюджета и поощряем всех других оказывать помощь Украине", — заявил президент.

По его словам, к 2027 году Эстония выделит Украине помощь в 1,2 млрд. евро. Кроме того, есть конкретные планы по восстановлению Украины, для чего нужно использовать замороженные российские активы.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 11 января прибыл с визитом в Эстонию.

Кроме того, Зеленский на брифинге в Эстонии заявил, что пауза в войне с Россией лишь поможет врагу. Россияне смогут накопить силы и оружие, чтобы повторить вторжение через несколько лет.

Эстония
война в Украине
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме