Президент Эстонии считает, что не стоит ограничивать Украину по поводу ударов по РФ

Президент Эстонии Алар Карис. Фото: скриншот с видео

Защищаясь от российской агрессии, Украина не может избежать ударов по территории врага. Поэтому со стороны партнеров не должно быть ограничений по применению оружия, которое передают Украине.

Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

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"Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории агрессора для того, чтобы замедлить продвижение российских войск. И поэтому не должно быть никаких ограничений на те вооружения, которые передаются Украине", — сказал эстонский лидер.

Карис подчеркнул, что его государство продолжит поддерживать Украину, пока будет продолжаться война, в том числе и в военном плане.

Также Эстония будет оказывать поддержку в период с 2024 по 2027 год.

"Мы будем каждый год предоставлять Украине 0,25% нашего оборонного бюджета и поощряем всех других оказывать помощь Украине", — заявил президент.

По его словам, к 2027 году Эстония выделит Украине помощь в 1,2 млрд. евро. Кроме того, есть конкретные планы по восстановлению Украины, для чего нужно использовать замороженные российские активы.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 11 января прибыл с визитом в Эстонию.

Кроме того, Зеленский на брифинге в Эстонии заявил, что пауза в войне с Россией лишь поможет врагу. Россияне смогут накопить силы и оружие, чтобы повторить вторжение через несколько лет.