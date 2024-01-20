Подоляк рассказал, когда Украина может начать переговоры с РФ

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: ОП

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина может начать переговоры с Россией, когда оккупанты потерпят определенные тактические поражения. Еще одним условием могут быть протесты в стране-террористе.

Об этом Михаил Подоляк сказал в эфире телемарафона.

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Начало переговоров между Украиной и РФ

"Мне очень нравится формула, что все войны заканчиваются миром. Это понятно, вопрос в том, в какой позиции ты находишься, когда начинаешь эти переговоры. Если переговоры начинаются в моменте, когда Российская Федерация получила определенные тактические поражения и у них начались процессы, о которых говорит Данилов, — социальное напряжение, те или иные внутренние бунты, — то тогда да, безусловно, переговоры", — заявил Подоляк.

По его словам, вопрос отказа Москвы от ядерного оружия в ходе этих переговоров возможен в случае, когда РФ потерпит глобальное поражение.

"Что такое глобальное поражение? Россия больше не сможет доминировать не только в Европе, а вообще в глобальном политическом процессе. РФ не будет иметь для этого никаких ресурсов, не сможет использовать то или иное право вето в Совбезе ООН, не будет иметь поддержки ряда других авторитарных стран, потому что будет считаться страной, которая проиграла войну", — добавил советник руководителя ОП.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в который раз заявил, что государство ни в коем случае не пойдет ни на какие уступки стране-агрессорке России.

Также мы писали, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал давление на Украину со стороны Запада по переговорам с Россией. По его утверждению, давления со стороны США нет.