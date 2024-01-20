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Подоляк розповів, коли Україна може почати переговори з РФ

20 січня 2024 21:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Подоляк розповів, коли Україна може почати переговори з РФ
Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна може почати переговори з Росією, коли окупанти зазнають певних тактичних поразок. Ще однією умовою можуть бути протести в країні-терористці.

Про це Михайло Подоляк сказав в ефірі телемарафону.

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"Мені дуже подобається формула, що всі війни закінчуються миром. Це зрозуміло, питання в тому, в якій позиції ти знаходишся, коли починаєш ці переговори. Якщо переговори починаються в моменті, коли Російська Федерація отримала певні тактичні поразки, і у них почалися процеси, про які говорить Данілов, — соціальна напруга, ті чи інші внутрішні бунти, — то тоді так, безумовно, переговори", — заявив Подоляк.

За його словами, питання відмови Москви від ядерної зброї під час цих переговорів можливе у випадку, коли РФ зазнає глобальної поразки.

"Що таке глобальна поразка? Росія більше не зможе домінувати не тільки в Європі, а взагалі в глобальному політичному процесі. РФ не матиме для цього ніяких ресурсів, не зможе використовувати те чи інше право вето в Радбезі ООН, не матиме підтримки низки інших авторитарних країн, тому що буде вважатися країною, яка програла війну", — додав радник керівника ОП.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що держава у жодному разі не піде ні на які поступки країні-агресорці Росії.

Також ми писали, що глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував тиск на Україну з боку Заходу щодо переговорів з Росією. На його твердження, тиску з боку США немає.

Офіс президента
росія
Михайло Подоляк
переговори
Україна

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