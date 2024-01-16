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Во время выступления в Давосе Зеленский назвал Путина воплощением войны

16 января 2024 15:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во время выступления в Давосе Зеленский назвал Путина воплощением войны
Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин является воплощением войны. По его словам, президент РФ — единственная причина, почему конфликты в мире продолжаются.

Об этом Владимир Зеленский сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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Глава государства подчеркнул, что все мы знаем, что Путин — единственная причина, почему разные войны и конфликты продолжаются и почему все попытки восстановить мир провалились.

"И он не изменится. Мы должны измениться, чтобы безумие, которое находится в голове этого человека или другого агрессора, не победило", — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины обвинил страны Запада в том, что они своим стремлением "не эскалировать ситуацию" играют на руку России.

"Мы постоянно слышали, что не нужно допускать эскалации, и это отняло у нас много времени. И поэтому мы потеряли очень много наших очень опытных бойцов, которые воевали с 2014 года", — говорит Зеленский.

По его словам, никто не верит в успех РФ. Зеленский отметил, что даже друзья Путина в Пекине и Пхеньяне просто используют его.

Глава государства подчеркнул, что санкции не блокируют возможность Москвы производить ракеты, а атомная сфера РФ до сих пор не находится под ограничениями.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.

Также мы писали, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан передаст украинскому президенту Владимиру Зеленскому послание лидера США Джо Байдена. Это касается войны в Украине, Америка хочет, чтобы ВСУ держали оборону, а не шли в наступление.

Владимир Зеленский
россия
война
владимир путин
Украина
Давос
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