Во время выступления в Давосе Зеленский назвал Путина воплощением войны
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин является воплощением войны. По его словам, президент РФ — единственная причина, почему конфликты в мире продолжаются.
Об этом Владимир Зеленский сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Выступление Зеленского в Давосе
Глава государства подчеркнул, что все мы знаем, что Путин — единственная причина, почему разные войны и конфликты продолжаются и почему все попытки восстановить мир провалились.
"И он не изменится. Мы должны измениться, чтобы безумие, которое находится в голове этого человека или другого агрессора, не победило", — подчеркнул Зеленский.
Президент Украины обвинил страны Запада в том, что они своим стремлением "не эскалировать ситуацию" играют на руку России.
"Мы постоянно слышали, что не нужно допускать эскалации, и это отняло у нас много времени. И поэтому мы потеряли очень много наших очень опытных бойцов, которые воевали с 2014 года", — говорит Зеленский.
По его словам, никто не верит в успех РФ. Зеленский отметил, что даже друзья Путина в Пекине и Пхеньяне просто используют его.
Глава государства подчеркнул, что санкции не блокируют возможность Москвы производить ракеты, а атомная сфера РФ до сих пор не находится под ограничениями.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном. Они обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество.
Также мы писали, что на полях Всемирного экономического форума в Давосе советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан передаст украинскому президенту Владимиру Зеленскому послание лидера США Джо Байдена. Это касается войны в Украине, Америка хочет, чтобы ВСУ держали оборону, а не шли в наступление.
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