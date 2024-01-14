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Не повторим Будапештский меморандум, — Умеров о соглашении по безопасности с Британией

14 января 2024 13:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Не повторим Будапештский меморандум, — Умеров о соглашении по безопасности с Британией
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Рустем Умеров прокомментировал соглашение по безопасности между Украиной и Великобританией. По его словам, больше не повторится Будапештский меморандум.

Об этом Рустем Умеров сказал в эфире телемарафона.

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"Во-первых, это четко определенные цели. Мы здесь говорим об освобождении территории до границ 1991 года. И во-вторых, каждая сторона соглашения имеет право инициировать проведение консультаций, в этом плане мы не повторим Будапештский меморандум", — подчеркнул Умеров.

Он отметил, что опыт сотрудничества с Британией поможет Украине более эффективно взаимодействовать с другими международными партнерами.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев 12 января, чтобы предоставить очередной пакет военной помощи для Украины. Итогом встречи с президентом Владимиром Зеленским стало подписание соглашения на 10 лет в сфере безопасности между Украиной и Великобританией.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о соглашении по безопасности с Великобританией. По его словам, это первая страна, с которой удалось заключить такое двустороннее соглашение.

Великобритания
Минобороны
Украина
соглашение
Умеров

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