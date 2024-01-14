Не повторимо Будапештський меморандум, — Умєров про безпекову угоду з Британією

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував безпекову угоду між Україною та Великою Британією. За його словами, більше не повториться Будапештський меморандум.

Про це Рустем Умєров сказав в ефірі телемарафону.

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Безпекова угода між Україною та Великою Британією

"По-перше, це чітко визначені цілі. Ми тут кажемо про визволення території до кордонів 1991 року. І по-друге, кожна сторона угоди має право ініціювати проведення консультацій, в цьому плані ми не повторимо Будапештський меморандум", — наголосив Умєров.

Він зазначив, що досвід співпраці з Британією допоможе Україні ефективніше взаємодіяти з іншими міжнародними партнерами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва 12 січня, щоб надати черговий пакет військової допомоги для України. Результатом зустрічі із президентом Володимиром Зеленським стало підписання угоди на 10 років у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів про безпекову угоду з Великою Британією. За його словами, це перша країна, з якою вдалося укласти таку двосторонню угоду.