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Не повторимо Будапештський меморандум, — Умєров про безпекову угоду з Британією

14 січня 2024 13:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Не повторимо Будапештський меморандум, — Умєров про безпекову угоду з Британією
Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони Рустем Умєров прокоментував безпекову угоду між Україною та Великою Британією. За його словами, більше не повториться Будапештський меморандум.

Про це Рустем Умєров сказав в ефірі телемарафону.

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Безпекова угода між Україною та Великою Британією

"По-перше, це чітко визначені цілі. Ми тут кажемо про визволення території до кордонів 1991 року. І по-друге, кожна сторона угоди має право ініціювати проведення консультацій, в цьому плані ми не повторимо Будапештський меморандум", — наголосив Умєров.

Він зазначив, що досвід співпраці з Британією допоможе Україні ефективніше взаємодіяти з іншими міжнародними партнерами.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва 12 січня, щоб надати черговий пакет військової допомоги для України. Результатом зустрічі із президентом Володимиром Зеленським стало підписання угоди на 10 років у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський розповів про безпекову угоду з Великою Британією. За його словами, це перша країна, з якою вдалося укласти таку двосторонню угоду.

Великобританія
Міноборони
Україна
угода
Умєров

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